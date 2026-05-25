Deutscher Fan schickt seinen kaputten 2DS XL bei Nintendo ein, bekommt Special Edition im Minecraft-Look zurückgeschickt

Offenbar hatte der Nintendo-Fan großes Glück im Unglück und jetzt einen besonders wertvollen Handheld günstig bekommen.

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Jonas Herrmann
25.05.2026 | 17:01 Uhr

Die Creeper-Edition kann sich sehen lassen, wenn man auf grün steht. (Bild: Illustrious-Flow643 auf Reddit) Die Creeper-Edition kann sich sehen lassen, wenn man auf grün steht. (Bild: Illustrious-Flow643 auf Reddit)

Der Kundenservice von Nintendo hat einen ziemlich guten Ruf und diese Geschichte zeigt, warum das so ist: Weil der eingeschickte 2DS XL eines Users nicht repariert werden konnte, bot ihm Nintendo einfach einen komplett neuen zum Vorzugspreis an.

Neuer Handheld zum Spottpreis

Kaputte Konsolen und Handhelds sind schon ärgerlich genug. Noch ärgerlicher wird es aber natürlich, wenn die Geräte gar nicht mehr hergestellt werden und man obendrein keine Garantie mehr darauf hat. Bei Nintendo kann man aber offenbar trotzdem Glück haben.

Video starten 6:27 Auf Wiedersehen, Nintendo 3DS - Diese 10 Exklusivspiele bleiben uns in Erinnerung

So berichtet es zumindest der offenbar in Deutschland lebende Reddit-User "Illustrious-Flow643" in einem Post. Er erzählt, dass sein 2DS XL einen Sprung über dem unteren Display hatte, weshalb er ihn bei Nintendo zur Reparatur einschickte.

Dort konnte das gute Stück allerdings nicht gerettet werden. Statt ihn aber einfach zurückzuschicken, wurde ihm vom Kundenservice ein komplett neuer Handheld in der Creeper-Edition, also im Minecraft-Look, angeboten.

Er musste demnach 85 Euro dafür bezahlen, was es ihm auf jeden Fall wert war – immerhin hätte er wohl auch bei einer Reparatur die Kosten getragen, da der Garantiezeitraum natürlich längst abgelaufen ist.

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Ein Blick auf eBay zeigt, dass das ein ziemlich guter Deal war. Dort wurde exakt dieses Modell gebraucht mehrfach für 250 Euro und mehr verkauft.

In den Kommentaren wird der User zu seinem "Glück im Unglück" beglückwünscht. Es gibt auch viele User, die von ganz ähnlichen Erfahrungen berichten. So versuche Nintendo immer zuerst, das Gerät zu reparieren. Wenn das nicht möglich ist, wird ein neues oder generalüberholtes zugeschickt.

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Das dürfte aber nur so lange gültig sein, wie eben Nintendo noch gleichwertige Konsolen besitzt. Mittlerweile dürften die Bestände schon ziemlich geschrumpft sein, immerhin ist der Release des 2DS XL auch schon wieder knapp neun Jahre her. Offenbar kann es sich aber trotzdem noch immer lohnen, ein kaputtes Gerät einzuschicken.

Habt ihr auch schon mal was bei Nintendo zur Reparatur eingeschickt? Wie waren eure Erfahrungen dabei?

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