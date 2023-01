Xbox & Bethesda-Event: Alle Ankündigungen der Developer Direct

Heute Abend hielt Microsoft die allererste Xbox & Bethesda Developer Direct ab. In dem 45-minütigen Event kamen Entwickler*innen von First Party-Studios zu Wort, die neue Ausschnitte aus ihren Spielen zeigten und Neuigkeiten dazu bekanntgaben. Dazu zählen ESO, Forza Motorsport, Redfall und Minecraft Legends. Das war aber noch nicht alles, denn es gab auch eine überraschende Ankündigung.

Hi-Fi Rush angekündigt und ab sofort spielbar

Entwickler: Tango Gameworks

Tango Gameworks Release: 25. Januar 2023

25. Januar 2023 Plattformen: Xbox Series X/S, PC (Game Pass)

Starten wir mit der (nach einem groben Leak mehr oder weniger großen) Überraschung: Hi-Fi Rush, das neue Spiel von Tango Gameworks, wurde nicht nur angekündigt, sondern ist auch direkt erschienen und Teil des Game Pass.

Anders als ihre vorherigen Spiele wie The Evil Within oder Ghostwire Tokyo erwartet uns hier aber kein Horror, sondern abgedrehte Action im Comic-Look. Als junger Chai stürzen wir uns in Echtzeit-Kämpfe, die auf Rhythmus-Gefühl und Kombos setzen. Ihm zur Seite stehen seine Freunde und auch eine Roboter-Katze.

Redfall gibt Releasedatum bekannt

Entwickler: Arkane Studios

Arkane Studios Release: 2. Mai 2023

2. Mai 2023 Plattformen: Xbox Series X/S, PC (Game Pass)

Auch zu Redfall gab es Neuigkeiten. Neben neuem Gameplay, das unter anderem Bosskämpfe, Fähigkeiten und die Anpassungsmöglichkeiten zeigt, verrieten die Entwickler*innen von Arkane Austin endlich das Releasedatum des storygetriebenen Heroshooters. Ab dem 2. Mai können wir uns alleine oder im Koop on die Open World von Redfall Island aufmachen und uns den Vampiren stellen.

Minecraft Legends: Releasedatum und PvP-Modus

Entwickler: Mojang Studios

Mojang Studios Release: 18. April 2023

18. April 2023 Plattformen: PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Zum Action-Strategie-Titel Minecraft Legends gab es neben viel PvP-Gameplay (mit Basenbau, Kämpfe und mehr) ebenfalls ein Update zum Releasetermin. Am 18. April 2023 geht's los, wahlweise in der Kampagne oder im Multiplayer. Crossplay wird übrigens unterstützt.

Forza Motorsport

Entwickler: Turn 10 Studios

Turn 10 Studios Release: 2023

2023 Plattformen: Xbox Series X/S, PC

Das realistische Rennspiel wurde von Entwickler*innen detaillierter vorgestellt. Dabei gingen sie unter anderem auf das Soundsystem, das dynamische Tages- und Wettersystem, neue Locations und eine größere Physiksimulation ein.

The Elder Scrolls Online Necrom angekündigt

Entwickler: ZeniMax Online Studios

ZeniMax Online Studios Release: 20. Juni 2023

20. Juni 2023 Plattformen: Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC

Für das Online-Rollenspiel The Elder Scrolls Online wurde das nächste große Kapitel-Update angekündigt. Das hört auf den Namen ESO Necrom und liefert neben einer neuen Geschichte auch neue Zonen und die Arkanistenklasse.

Wie fandet ihr das Event? Schreibt es uns in die Kommentare.