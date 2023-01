Game Pass: Neues Xbox-Exclusive ist ein verrückter Actiontitel und ihr könnt es JETZT zocken

Eigentlich waren alle Spiele bekannt gewesen für die Xbox und Bethesda Developer Direct. Jedoch hatte ein Studio doch noch ein Ass im Ärmel. Denn Tango Gameworks haben ihr neues Actionspiel vorgestellt, das ihr bereits jetzt spielen könnt.

Das steckt hinter dem Shadow Drop Hi-Fi Rush

Genre : Action-Musikspiel

: Action-Musikspiel Release : 25. Januar (auch im Xbox Game Pass)

: 25. Januar (auch im Xbox Game Pass) Plattformen: Xbox Series X/S, PC

Im Rahmen der Liveshow hat das Studio Tango Gameworks (Evil Within, Ghostwire Tokyo) überraschend das Spiel Hi-Fi Rush gezeigt. In diesem übernehmt ihr die Rolle von Chai, der einen Roboarm hat und aus Versehen als sein Herz einen MP3-Player bekommt. Deshalb wird er von einer fiesen Firma als Defekt eingestuft und von dieser gejagt.

Rhythmischer Kampf: Aber mit Hilfe dieser beiden Tools kann er ganz besondere Angriffskills anwenden. So ist Hi-Fi Rush ein Actionspiel im Stile von Bayonetta und Devil May Cry. Mit euren Angriffen erhöht ihr langsam euren Combo-Rang, was dafür sorgt, dass die Musik im Hintergrund immer energetischer wird. Diese Attacken könnt ihr noch einmal verstärken, indem ihr diese im Rhythmus ausführt.

Bekannte Bands: Im Rahmen der Bosse werdet ihr zudem besondere Musik hören können. So sind diese Kämpfe an die Musik von Artists wie Nine Inch Nails, The Prodigy, The Black Keys und mehr angepasst. Dadurch sollen die Bosse sich noch mehr von den normalen Kämpfen absetzen und sind der perfekte Abschluss der Abschnitte im Spiel.

Shadow Drop: Ihr müsst gar nicht lange warten, um Hi-Fi Rush zu spielen. Denn das Actionspiel ist jetzt für Xbox Series X/S und PC erschienen. Falls ihr noch nicht wisst, ob es wirklich für euch sein könnte, dann solltet ihr in den Game Pass schauen. Denn das Spiel ist dort jetzt ebenfalls verfügbar.

Mehr zur Xbox und Bethesda Developer Direct

Hi-Fi Rush ist nicht das einzige Spiel, das Xbox in der Show gezeigt hat. Wir fassen alle Ankündigungen hier für euch zusammen:

2 0 Xbox & Bethesda-Event Alle Ankündigungen der Developer Direct

Das sind aber nicht die einzigen Spiele, die ihr auf eurer Xbox Series X/S und Xbox One dieses Jahr erleben könnt. Für 2023 sind schon einige Hits angekündigt, die euch hoffentlich lange bei Laune halten werden. Welche das sind, zeigen wir euch in unserer Releaseliste.

Was sagt ihr zum Überraschungsspiel? Werdet ihr mit Hi-Fi Rush rocken?