Besser als Nintendo und Sony - Phil Spencer sagt, dass die nächste Xbox gegen PlayStation und Switch gewinnen soll

Phil Spencer hat bereits Vorstellungen davon, wie Xbox wieder ganz vorn bei den Konsolen mitspielen kann.

Aktuell sieht es mit Blick auf die Verkäufe von Xbox-Konsolen ziemlich finster aus. Erst kürzlich hat ein Team von Analysten einen Bericht veröffentlicht, wonach sich die Xbox Series X|S-Konsolen immer schlechter verkaufen und derzeit sogar 18 Prozent hinter der Xbox One im selben Zeitraum liegen.

Für Phil Spencer – CEO der gesamten Gaming-Sparte von Microsoft – ist das aber kein Grund nicht länger an Konsolen-Hardware festzuhalten. Ganz im Gegenteil sogar: Er sagt, dass er unbedingt mit den kommenden Xbox-Plattformen "gewinnen" möchte.

Phil Spencer glaubt weiterhin an Konsolen-Hardware

In der jüngsten Ausgabe des GamerTag Radio-Podcasts hat Xbox-Chef Phil Spencer über die Zukunft der Marke und seine Erwartungen an Konsolen und Handhelds geplaudert. Für ihn ist dabei klar, dass es vorrangig um die Spiele geht, die darauf erscheinen, vor allem aber auch um die Möglichkeit, sie auf so vielen Wegen wie möglich zu zocken.

Damit spricht er die bisherige Strategie an, Xbox als Service auf so viele Geräte wie möglich zu bringen und Xbox-Spiele auch auf konkurrierenden Plattformen zu veröffentlichen. Demnächst erscheinen beispielsweise Indiana Jones und der große Kreis und DOOM: The Dark Ages auf der PlayStation 5.

Darauf angesprochen, wieso dann noch jemand eine Xbox kaufen sollte, entgegnet Spencer:

„Ich möchte, dass die Leute sich die Hardware-Geräte kaufen, die ihnen die meisten Möglichkeiten bieten. Und dass die Geräte dazu passen, wo sie spielen wollen. Ich möchte, dass unsere Hardware gewinnt, basierend auf den Möglichkeiten, die sie bietet.“

Für ihn seien Konsolen außerdem ein unabdingbarer Teil der Xbox-DNA:

„Ich glaube, unsere eigene Hardware ist fundamental im Hinblick auf das, was Xbox eigentlich ist. Das habe ich nie vergessen und ich sage es wieder und wieder: Box steckt im Namen unserer Marke. In der Position, in der ich stecke, sage ich, dass eigene Hardware ein kritischer Teil von dem ist, was wir tun.“

Spencer sieht "Xbox" also weiterhin nicht als reines Software-Produkt, sondern wiederholt seine Absichten, auch weiterhin Hardware zu bauen. Nur solle die kein Mittel sein, um Spieler*innen von bestimmten Titeln auszuschließen.

So glaubt Spencer die Spieler*innen für Xbox begeistern zu können

Spencer sieht vor allem innovative Hardware als Kernelement dafür, Spieler*innen zur Xbox zu bringen – sie solle eine bessere Erfahrung als auf allen anderen Plattformen liefern. Dass es dabei rein um die Leistungsfähigkeit geht, ist aktuell eher unwahrscheinlich. Bereits die Xbox Series X ist auf dem Papier in einigen Disziplinen stärker als eine PS5, geholfen hat das im Duell mit Sony aber kaum.

Stattdessen könnte es auf die Ausweitung auf Handhelds mit hohem Bedienkomfort und innovativen Gimmicks hinauslaufen. Spencer spricht immer wieder von Handheld-Hardware, unter anderem auch mit Bezug auf Windows-Handhelds wie dem ROG Ally oder Lenovo Legion Go, bei denen er einsieht, dass Xbox und Windows noch viel Potenzial für Verbesserungen haben.

Und das sehen wir ähnlich:

Ein Xbox-Handheld ist ja laut Aussagen von Spencer sogar schon in der Mache. Wie es aber auch auf dem Konsolenmarkt klappen soll? Das ist schwer zu sagen. "Innovation" ist erst einmal ein weit gefasster Begriff und kann vieles bedeuten.

Tatsächlich könnte sich Spencer aber einen Aspekt von der bisher erfolgreichsten Xbox-Konsole, der Xbox 360, abschauen: Der Xbox-CEO sagt, dass es Entwickler*innen möglichst einfach gemacht wird, ihre Spiele zu entwickeln und auf Xbox (als genereller Plattform) zu veröffentlichen.

Mit diesem simplen Ansatz hat Microsoft damals die PS3 in Schach gehalten, aber Sony und Nintendo haben in der Zwischenzeit ja auch nicht geschlafen und verfolgen mittlerweile einen ähnlichen Ansatz. Es bleibt also abzuwarten, was die Xbox-Sparte künftig anders als bei der Series X und S machen wird.

Was würdet ihr euch von den kommenden Xbox-Konsolen wünschen? Seid ihr vielleicht zu PlayStation gewechselt und habt Vorstellungen, was euch zu Xbox zurückbringen könnte?