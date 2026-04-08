Xbox-Controller wieder günstig und das passende Headset könnt ihr euch gleich dazu holen!

Egal, ob ihr Multiplayer Online oder auf der Couch bevorzugt: Den Xbox-Controller und dieses Razer-Headset sollte man auf Vorrat haben.

Wer kennt es noch von damals, als man zu seinem Kumpel nach Hause gegangen ist, um etwas GameCube zu spielen. Der Gastgeber hat natürlich immer den richtigen Controller gehabt, während man selbst den Billo-Controller von Big Ben in die Hand gedrückt bekommen hatte. So schlecht wie die Tasten funktionierten, konnte ich bei Smash Bros. Melee nur verlieren.

Tut euch oder euren Freunden etwas Gutes, wenn ihr auf Xbox Series X oder S spielt und holt euch einfach einen richtigen zweiten Xbox-Controller!

Xbox-Controller im Angebot

Xbox Wireless Controller – das kabellose Original für Xbox Series S/X

– das kabellose Original für Xbox Series S/X Turtle Beach Stealth Ultra – kabelloser Controller mit kleinem Bildschirm für Xbox, mit anderen Geräten über Bluetooth verbindbar

– kabelloser Controller mit kleinem Bildschirm für Xbox, mit anderen Geräten über Bluetooth verbindbar Turtle Beach Rematch Core – günstiger, kabelgebundener Controller für Xbox Series S/X, etc.

Und ein passendes Headset: Razer BlackShark V2 X

Der klassische Xbox-Controller: zuverlässig gutes Design

Mein erster Controller, den ich am PC hatte, war der alte kabelgebundene Xbox-360-Controller, und er leistete mir lange Zeit einen hervorragenden Dienst. Das Layout und die Haptik sind absolut zeitlos, weshalb viele andere Marken beim Design ihrer Controller (sofern sie nicht für bestimmte Konsolen gedacht sind) sich in erster Linie am Xbox-Original orientieren, z.B. der 8Bitdo Ultimate 2, welcher mein aktueller Controller am PC ist.

Den Xbox Wireless Controller gibt es in verschiedenen Farben. Das schwarze Modell ist aktuell etwas höher bepreist, als die bunten.

Man kann mit diesem Controller einfach nichts falsch machen, weshalb kein Besitzer einer Xbox Series X oder S die Angebote verpassen sollte, denn der Angebotsvorrat könnte schnell weg sein. Der schwarze Xbox-Controller z.B. ist während ich diesen Artikel hier geschrieben habe, wieder teurer geworden, also schaut noch bei diesen bunten Controllern durch:

Razer BlackShark V2 X: Das passende Headset zum Hammerpreis

Couch-Multiplayer ist für mich das Nonplusultra, wenn ich mit Kumpels zusammen zocken will. Die Realität im Alltag grätscht aber gerne rein, weshalb man dann doch häufiger im Online-Multiplayer aufeinandertrifft. Wer mit seinen Freunden zusammen spielen möchte, wird aber nicht um ein Headset herumkommen.

Die Razer BlackShark V2 X ist eine der beliebtesten Headests überhaupt – und aktuell noch günstiger als ohnehin schon!

Wer hierfür kein halbes Vermögen blechen will, greift gerne mal zu den ganz günstigen Modellen für 20 € oder weniger. Das habe ich auch mal gemacht, aber diese Dinger sind bei mir wieder ziemlich schnell im Müll gelandet, weil sie mir wegen ihres schlechten Tragekomforts Kopfschmerzen bereitet haben.

Für ein richtig gutes Modell müsst ihr aktuell aber gar nicht so viel mehr ausgeben, denn das starke Razer BlackShark V2 X bekommt ihr aktuell für nicht einmal 30 € im Angebot! Also einfach das Kabel in den Controller stecken und loszocken!