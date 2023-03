Xbox Controller und Witcher 3: Jetzt bei den Amazon Frühlingsangeboten schnell zuschnappen und bis zu 50% Rabatt sichern

Aktuell könnt ihr euch drei Controller und Witcher 3 für die Xbox bei den Amazon Frühlingsangeboten schnappen.

Die Amazon Frühlingsangebote sind am Dienstag um 18 Uhr gestartet! Euch erwarten super gute Angebote, die ihr euch noch bis heute um 23:59 Uhr gönnen könnt.

Ihr seht also, hier solltet ihr schnell sein, denn bis die Angebote enden sind es nur noch wenige Stunden. Für die Xbox gibt es tolle Rabatte, was Controller und das preisgekrönte Open-World Spiel Witcher 3 angeht.

Die Controller könnt ihr euch in drei verschiedenen Farben schnappen: Weiß, Pink und Neon Gelb. Alle drei Varianten kosten euch 44,00€ anstatt der ursprünglichen 59,99€. Ihr spart hier also knapp 30%.

Witcher 3 gibt es in der Complete Edition für die Xbox Series X. Diese kostet euch knapp 20€ statt der ursprünglichen 39,99€. Das Abenteuer rund um Geralt ist somit um die Hälfte reduziert.

Witcher 3 für Next-Gen Konsolen

1:58 The Witcher 3 für PS5 und Xbox Series X/S zeigt sich im ersten Trailer

Für alle, die noch nichts von Witcher 3 gehört haben, gebe ich gerne eine kurze Zusammenfassung: In Witcher 3: Wild Hunt schlüpft ihr in die Haut des Hexers Geralt von Riva, der sich auf die Suche nach Ciri begibt. Auf der Suche begegnet er diversen Monstern und auch alten Flammen wie Yennefer von Vengerberg und Triss Merigold.

Ich habe Witcher 3 jetzt mittlerweile drei mal durchgezockt und würde es immer wieder tun. Egal ob Monsternest, Bürger in Not, Nebenquests, etc. - an jeder Ecke gibt es etwas zu entdecken. Dabei werden die Nebenquests zum großen Teil auch nie langweilig.

Als dann die Ankündigung kam, dass Witcher 3 ein kostenloses Next-Gen Upgrade bekommt, war ich unfassbar glücklich. Das ganze Abenteuer von Geralt von Riva in noch schönerer Grafik erleben? Count me in! Aber was macht das Next-Gen Upgrade eigentlich aus?

Schnellere Ladezeiten auf Konsolen

Grafische Überarbeitungen

Dualsense-Support

Zahlreiche Quality of Life-Anpassungen

Viel höhere Detaildichte

Echtzeit-Raytracing

Eine neue Nebenquest

Alternatives Aussehen durch Netflix-Inhalte

Um das Open-World Abenteuer mit seinen tausenden von Spielstunden genießen zu können, braucht ihr natürlich auch einen guten Controller. Schnappt euch also einen der Xbox Controller, die aktuell bei den Amazon Frühlingsangeboten reduziert sind.

