Forza Horizon 6: Termin für Gameplay-Reveal steht - an diesem Tag sehen wir erste Spielszenen aus dem Open World-Rennspiel

Microsoft hat allerhand Infos zur Xbox Developer Direct enthüllt und dabei nicht nur den Termin verraten.

Dennis Müller
08.01.2026 | 16:35 Uhr

Von Forza Horizon 6 sehen wir in wenigen Tagen erstes Gameplay. Von Forza Horizon 6 sehen wir in wenigen Tagen erstes Gameplay.

2026 soll auch das Jahr von Forza Horizon 6 werden, zu dem bereits in der Vorwoche gemunkelt wurde, dass wir bald erstes Gameplay vom neuen Open World-Rennspiel zu Gesicht bekommen. Und so kommt es auch. Soeben gab es nämlich die offizielle Meldung von Microsoft, dass erste Spielszenen auf der kommenden Xbox Developer Direct im Januar gezeigt werden.

Welche Spiele auf dem ersten Xbox-Event in 2026 noch mit dabei sind und wann es stattfindet, das fassen wir für euch kurz zusammen.

Termin der Xbox Developer Direct

  • Datum: Donnerstag, der 22. Januar
  • Uhrzeit: Um 19 Uhr geht's los

Video starten 1:01 Forza Horizon 6 ist endlich kein Gerücht mehr - erster Teaser zum Open World-Rennspiel enthüllt Setting und Release-Jahr

Diese Spiele sind auf dem Xbox-Event mit dabei

Neben Forza Horizon 6 wird es auch einen Deep-Dive zum neuen Fable geben, das sicher viele im Vorjahr schmerzlich vermisst hatten. Sowohl das Action-RPG als auch das Rennspiel werden von Playground Games entwickelt.

Ebenfalls auf der Developer Direct dabei ist Beast of Reincarnation, das neue Actionspiel der Pokémon-Macher von Game Freak:

Mehr zum Thema
Beast of Reincarnation: Alle Infos zu Release, Plattformen und Gameplay vom Actionspiel der Pokémon-Macher
von Dennis Müller
Beast of Reincarnation: Alle Infos zu Release, Plattformen und Gameplay vom Actionspiel der Pokémon-Macher

Wie es aktuell aussieht, widmet sich das erste Xbox-Event in 2026 einzig den drei Spielen, die dafür erfahrungsgemäß jedoch besonders ausführlich besprochen werden.

Was ist die Xbox Developer Direct?

Seit dem Start des Formats 2023 gab es bislang drei Developer Directs. Besonderheit der Reihe ist, dass hier nicht nur neue Trailer gezeigt werden, sondern, wie es der Name bereits verrät, ein besonderer Fokus auf den Menschen und Studios liegt, die hinter den Spielen stehen.

Im Vorjahr sorgte das Event für Schlagzeilen, da hier ausführlich das spätere GOTY Clair Obscur präsentiert wurde.

Das wissen wir bereits über Forza Horizon 6

Neben dem geplanten Release im Jahr 2026 ist auch bekannt, dass die Veröffentlichung zunächst auf Xbox Series X/S und PC erfolgt. Eine PS5-Version wird zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Was das Setting anbelangt, geht es diesmal nach Japan, wo wir neben Tokio auch durch ländliche Gebiete und durch Bergregionen flitzen.

Auf welches der drei Spiele freut ihr euch 2026 ganz besonders und bei welchem habt ihr noch die größten Bedenken?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Die Simpsons: Beliebte Figur hat bald nach 30 Jahren ihren wohl allerletzten Auftritt in ihrer Rolle

vor 12 Minuten

Die Simpsons: Beliebte Figur hat bald nach 30 Jahren ihren wohl allerletzten Auftritt in ihrer Rolle
Forza Horizon 6: Termin für Gameplay-Reveal steht - an diesem Tag sehen wir erste Spielszenen aus dem Open World-Rennspiel

vor 38 Minuten

Forza Horizon 6: Termin für Gameplay-Reveal steht - an diesem Tag sehen wir erste Spielszenen aus dem Open World-Rennspiel
Die Nintendo Switch 2 bekommt endlich neue Joy-Con-Farben und so sehen sie aus! Doch günstig sind sie nicht

vor 2 Stunden

Die Nintendo Switch 2 bekommt endlich neue Joy-Con-Farben und so sehen sie aus! Doch günstig sind sie nicht
Wie viel kostet RAM heute? Aktuelle Preise für Arbeitsspeicher in der Übersicht   1

vor 2 Stunden

Wie viel kostet RAM heute? Aktuelle Preise für Arbeitsspeicher in der Übersicht
mehr anzeigen