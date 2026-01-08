Forza Horizon 6: Termin für Gameplay-Reveal steht - an diesem Tag sehen wir erste Spielszenen aus dem Open World-Rennspiel

Von Forza Horizon 6 sehen wir in wenigen Tagen erstes Gameplay.

2026 soll auch das Jahr von Forza Horizon 6 werden, zu dem bereits in der Vorwoche gemunkelt wurde, dass wir bald erstes Gameplay vom neuen Open World-Rennspiel zu Gesicht bekommen. Und so kommt es auch. Soeben gab es nämlich die offizielle Meldung von Microsoft, dass erste Spielszenen auf der kommenden Xbox Developer Direct im Januar gezeigt werden.

Welche Spiele auf dem ersten Xbox-Event in 2026 noch mit dabei sind und wann es stattfindet, das fassen wir für euch kurz zusammen.

Termin der Xbox Developer Direct

Datum: Donnerstag, der 22. Januar

Uhrzeit: Um 19 Uhr geht's los

Forza Horizon 6 ist endlich kein Gerücht mehr - erster Teaser zum Open World-Rennspiel enthüllt Setting und Release-Jahr

Diese Spiele sind auf dem Xbox-Event mit dabei

Neben Forza Horizon 6 wird es auch einen Deep-Dive zum neuen Fable geben, das sicher viele im Vorjahr schmerzlich vermisst hatten. Sowohl das Action-RPG als auch das Rennspiel werden von Playground Games entwickelt.

Ebenfalls auf der Developer Direct dabei ist Beast of Reincarnation, das neue Actionspiel der Pokémon-Macher von Game Freak:

Wie es aktuell aussieht, widmet sich das erste Xbox-Event in 2026 einzig den drei Spielen, die dafür erfahrungsgemäß jedoch besonders ausführlich besprochen werden.

Was ist die Xbox Developer Direct?

Seit dem Start des Formats 2023 gab es bislang drei Developer Directs. Besonderheit der Reihe ist, dass hier nicht nur neue Trailer gezeigt werden, sondern, wie es der Name bereits verrät, ein besonderer Fokus auf den Menschen und Studios liegt, die hinter den Spielen stehen.

Im Vorjahr sorgte das Event für Schlagzeilen, da hier ausführlich das spätere GOTY Clair Obscur präsentiert wurde.

Das wissen wir bereits über Forza Horizon 6

Neben dem geplanten Release im Jahr 2026 ist auch bekannt, dass die Veröffentlichung zunächst auf Xbox Series X/S und PC erfolgt. Eine PS5-Version wird zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Was das Setting anbelangt, geht es diesmal nach Japan, wo wir neben Tokio auch durch ländliche Gebiete und durch Bergregionen flitzen.

Auf welches der drei Spiele freut ihr euch 2026 ganz besonders und bei welchem habt ihr noch die größten Bedenken?