Beast of Reincarnation: Alle Infos zu Release, Plattformen und Gameplay vom Actionspiel der Pokémon-Macher

Beast of Reincarnation ist das neue Samurai-Actionspiel von Game Freak.

Seit 2023 ist bekannt, dass Game Freak abseits von Pokémon an einer neuen Marke arbeitet, die sich von der Tonalität deutlich von den kunterbunten Sammelspielen unterscheidet.

Gab es bislang nur spärliche Informationen zu Project Bloom, dem einstigen Arbeitstitel von Beast of Reincarnation, wissen wir seit dem Summer Game Fest nun deutlich mehr über das Samurai-Actionspiel. Hier im Artikel fassen wir für euch alles Wichtige zusammen.

Hinweis: Wir werden diesen Artikel aktualisieren, sobald uns neue spannende Informationen über Beast of Reincarnation erreichen. Ihr seid hier also immer auf dem aktuellen Stand.

Release: Wann erscheint Beast of Reincarnation?

Bislang ist nur ein grober Release-Zeitraum bekannt, nach dem Beast of Reincarnation im kommenden Jahr, also 2026 erscheinen soll.

Den Reveal-Trailer zum Spiel könnt ihr euch hier anschauen:

1:44 Pokémon-Macher zeigen ersten Trailer von ihrem neuen Action-Rollenspiel

Autoplay

Plattformen: Hier könnt ihr Beast of Reincarnation spielen

Verfügbar auf PS5, Xbox Series X/S und PC (via Steam)

Wie steht es um eine Version für die Nintendo Switch 2? Zwar sind Game Freak vor allem im Nintendo-Kosmos ein großer Name, eine Version für die Switch 2 wurde bislang jedoch nicht angekündigt.

Habt ihr eine Xbox Series X/S oder einen Gaming-PC, könnt ihr Beast of Reincarnation direkt zum Launch im Xbox Game Pass spielen.

Was kostet Beast of Reincarnation?

Preis: noch nicht bekannt

Story und Setting: Darum geht's in Beast of Reincarnation

Dreh- und Angelpunkt ist ein von Verderbnis zerstörtes Japan im Jahr 4026, das von Bestien überrannt wurde.

Gespielt wird Emma, die von der Gesellschaft als Verderbte ausgestoßen wird, die aber zusammen mit ihrem Hund Koo die letzte Rettung für die Menschheit ist.

"Überlebe eine Reise durch eine rätselhafte und sich ständig wandelnde Welt, in der gefährliche Wälder in den Ödlanden hervorsprießen können. Je tiefer Emma und Koo ins Unbekannte vorstoßen, desto enger wird ihre Verbindung – und dadurch erwachsen seltsame Kräfte." (via Steam)

Gibt es eine deutsche Synchro? Danach schaut es bislang nicht aus. Laut Steam werden lediglich deutsche Untertitel angeboten.

Gameplay: So spielt sich Beast of Reincarnation

Bislang konnten wir Beast of Reincarnation noch nicht selbst spielen und müssen uns daher auf die Beschreibung von Game Freak und den ersten Trailer beziehen.

Demnach erwartet uns rein vom Genre ein Action-RPG, das auf überaus fordernde Schwertkämpfe in der Third-Person-Perspektive setzt. Im Trailer sind zudem Kämpfe gegen Bosse zu sehen. Inwieweit das Spiel jedoch in Richtung Soulslike geht, ist derweil noch nicht bekannt.

Im Trailer sehen wir zudem, wie Emma nahende Angriffe im Stile eines Sekiro pariert, sich mit einer Art Rankenarm an Gegner heranzieht und sie auch mit ihrem Arm wegschleudern kann.

Interessant: Beast of Reincarnation scheint zudem auf eine Mechanik zu setzen, mit der Emma kleinere Gegner zerschneiden kann, was uns ein wenig an Metal Gear Rising: Revengrance erinnert.

Kleinere Gegner kann Emma mit dem Katana wohl auch in ihre Einzelteile zerlegen.

Da Hundebegleiter Koo eine wichtige Rolle spielt, ist es zudem sehr wahrscheinlich, dass er in die Kämpfe eingebunden werden kann. Ob als "Spezialfähigkeit" oder, indem wir ihn selbst steuern bzw. ihm Befehle geben, ist allerdings noch nicht bekannt.

Spielwelt: Hat Beast of Reincarnation eine Open-World?

Auf eine Open-World deutet bislang nichts hin. Vielmehr gehen wir davon aus, dass euch größere Areale erwarten, durch die ihr allerdings nicht nahtlos laufen könnt.

Der Beschreibung nach könnte Beast of Reincarnation jedoch Metroidvania-Elemente beinhalten. Zumindest legen dynamische Umgebungen die Vermutung nahe, dass wir später in Areale zurückkommen und sie weiter erkunden können. So soll beispielsweise aus Ödland ein Wald entstehen.

Wie gefällt euch Beast of Reincarnation bislang und an welches Spiel werdet ihr mit Blick aufs Gameplay am meisten erinnert?