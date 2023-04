Dieser Sticker ziert offenbar einige englische Verpackungen von Redfall.

Mit Redfall erscheint in der kommenden Woche der nächste Titel aus dem Hause Arkane – und das exklusiv für Xbox Series X/S und den PC. Zuletzt war der Vampir-Shooter allerdings nicht unbedingt positiv in die Schlagzeilen geraten. Denn wie vor knapp zwei Wochen bekannt wurde, wird es zum Launch des Spiels keinen separaten 60 FPS-Modus geben. Stattdessen wird der Titel auf der Xbox Series X/S zunächst "nur" im Qualitäts-Modus in 4K/30 FPS laufen.

Und diese Entscheidung wurde offenbar ziemlich kurzfristig getroffen. So kurzfrisitig jedenfalls, dass auf der Verpackung des Spiels offenbar noch ein Feld mit "60 FPS" zu finden ist.

Das steckt dahinter: Jez Corden, Autor bei Windows Central, postete auf Twitter ein Bild, das die Rückseite der Verpackung von Redfall zeigt. Klar zu erkennen ist der Aufdruck "60 Frames Per Second" im linken unteren Bereich des Inlays. Und ebenso deutlich erkennbar ist ein Aufkleber etwas weiter oben, auf dem zu lesen ist:

"60 FPS Performance Modus nicht zum Launch verfügbar"

60 FPS-Modus wird irgendwann nachgereicht

Auch wenn nicht klar ist, ob es sich hier um ein echtes Bild handelt und wieviele Boxen tatsächlich diesen Aufkleber haben, ist es aber offenbar der Beweis für die Kurzfristigkeit der Entscheidung. Denn die Verpackungen und die Inlays der physischen Version von Redfall dürften schon längere Zeit fertig produziert gewesen sein – deutlich vor dem Zeitpunkt, an dem die Entwickler*innen die 30 FPS-Info bekannt gaben.

Deren Informationen zufolge wird der 60 FPS-Aufdruck allerdings irgendwann stimmen. Denn wie Arkane bei der Verkündung des zunächst einzigen Modus für Redfall bekannt gab, wird eine 60 FPS-Option "zu einem späteren Termin" nachgereicht.

Der Release von Redfall ist für den 2. Mai geplant – übirgens auch direkt im Game Pass – ab da könnt ihr alleine oder im Koop in der namensgebenden Stadt gegen Horden von Vampiren in die Schlacht ziehen. Für Abwechslung sollen dabei die unterschiedlichen Fähigkeiten der vier Charaktere sorgen.

Werdet ihr Redfall spielen?