Xbox Game Pass verliert bald eines seiner besten Action-RPGs

Jeden Monat befüllt Microsoft die Bibliothek des Xbox Game Pass mit neuen Spielen. So wurden zuletzt viele Spiele von Bethesda wie Fallout 3 oder The Evil Within 2 hinzugefügt, aber auch der MS Flight Simulator wandert zum Konsolen-Release am 27. Juli direkt in den Service. Jedoch kommt es ab und an auch vor, dass einige Titel das Abo verlassen.

Auf der offiziellen Seite von Microsoft unter der Rubrik "Leaving soon" ist jetzt zu lesen, dass drei weitere Spiele aus dem Angebot entfernt werden. Darunter mit CrossCode ein fantastisches Actions-Rollenspiel, das ihr euch unbedingt noch anschauen solltet, falls ihr das nicht schon bereits getan habt.

Diese Spiele verlassen im Juli 2021 den Xbox Game Pass:

Wann verlassen die Spiel das Abo? Ein offizielles Datum gibt es aktuell noch nicht, jedoch können wir aus Erfahrung sagen, dass die Spiele meist Mitte des Monats aus dem Abonnement entfernt werden. Hier wäre es der 15. Juli.

Das ist CrossCode

Genre: Action-Rollenspiel Konsolen-Release: 2020 Entwickler: Radical Fish Games Plattformen: Xbox One/Series X/S, PS4/PS5, Switch

Darum geht's: Im Action-RPG mit 16-Bit-Pixellook kämpfen wir uns durch Zelda-artige Dungeons, lösen Rätsel und verfolgen dabei eine SciFi-Story. Die dreht sich um die Welt CrossWorlds, die eigentlich ein MMO ist, worüber sich die NPCs auch bewusst sind, denn viele von ihnen sind andere Spieler. Klingt etwas verwirrend, sorgt aber dafür, dass man in diesem Singleplayer-Rollenspiel eine vorgegaukelte MMO-Welt mit vielen Anspielungen auf reales Spielerverhalten erlebt.

Wollt ihr mehr über CrossCode erfahren, schaut gerne in den GamePro-Test von Kollege Manu Fritsch:

14 5 Mehr zum Thema Crosscode im Test - Das Spiel mit dem Spiel im Spiel

Xbox Game Pass: Die Neuzugänge im Juli 2021

Bislang wurden sechs Neuzugänge offiziell für den laufenden Monat bestätigt. Darunter die tolle Paper Mario-Alternative Bug Fables, das Partyspiel Gang Beasts und der bereits angesprochene MS Flight Simulator. Welche Spiele noch hinzukommen, lest ihr in unserer allmonatlichen Übersicht, die wir kontinuierlich aktualisieren. Ihr seid hier also immer auf dem aktuellen Stand.

Werdet ihr euch CrossCodes noch anschauen oder habt ihr das bereits getan? Falls ja, wie findet ihr das Action-RPG?