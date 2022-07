Xbox Game Pass im August 2022: Alle neuen Spiele und Abgänge

Der Juli neigt sich dem Ende zu und die Game Pass-Fans blicken hoffnungsvoll auf den August. Bereits jetzt wissen wir wieder einige der neuen Spiele für den Xbox Game Pass. Wir fassen für euch zusammen, welche neuen Titel in den Service kommen.

Hinweis: Da die neuen Game Pass-Spiele immer in zwei Monatshälften aufgeteilt sind, wird dieser Artikel von uns regelmäßig aktualisiert.

Diese Xbox-Spiele sind im August 2022 neu im Game Pass

Noch steht die offizielle Bekanntgabe durch Microsoft aus. Trotzdem kennen wir schon eine Auswahl an Spielen, die auf euch warten werden. Darunter das neue FMV-Adventure Immortality von Sam Barlow (Her Story, Telling Lies), das kurzfristig um einen Monat verschoben wurde und jetzt im August erscheint. Die erste Monatshälfte wird voraussichtlich zwischen dem 01. bis 05. August bekannt gegeben.

Turbo Golf Racing (04. August) - Konsole, PC

(04. August) - Konsole, PC Two Point Campus (09. August) - Konsole, PC

(09. August) - Konsole, PC Midnight Fight Express (23. August) - Konsole, PC

(23. August) - Konsole, PC Immortality (30. August) - Konsole, PC

Highlights im August 2022

Two Point Campus

Genre : Simulation

: Simulation Release: 09. August 2022

Darum geht's: Nach dem Krankenhaus in Two Point Hospital dürft ihr euch jetzt eure eigene Universität zusammenbauen. Dafür errichtet ihr in Two Point Campus nicht nur das Gebäude an sich, sondern könnt auch die Mitarbeiter*innen bestimmen, zusätzliche Aktivitäten und Kultur-Events veranstalten und euch insgesamt um das Wohlergehen der Student*innen kümmern.

Wie schon beim Vorgänger ist das Spiel aber nicht auf Realismus aus. Anstatt Kursen für Studiengänge wie BWL oder Germanistik steht hier der Spaß im Vordergrund. So nehmen eure Student*innen zum Beispiel Kurse wie Kochen, Magie, Robotik, DJen und vieles mehr an.

Immortality

Genre : Adventure

: Adventure Release: 30. August 2022

Darum geht's: Sam Barlow ist nach Her Story und Telling Lies zurück mit seinem nächsten Spiel Immortality. Dieses Mal müsst ihr aufklären, warum eine unbekannte Schauspielerin namens Marissa Marcel verschwunden ist.

Dafür habt ihr Filmrollen mit Szenen aus drei ihrer Filme zur Hand, die nie erschienen sind. Das Besondere ist, dass ihr die Szenen nicht normal auswählen könnt, sondern Ausschnitte aus den Bildern nehmt, um so zum Beispiel anhand eines Gesichtsausdrucks oder eines Kleidungsstücks eine andere Szene zu sehen, die ähnlich ist. Dadurch deckt ihr nach und nach die Geschichte hinter Marissa Marcel auf.

Diese Spiele verlassen den Game Pass im August 2022

Noch hat sich Microsoft nicht dazu geäußert, welche Spiele offiziell den Game Pass im August verlassen werden. Das gleiche gilt für kommende Updates, DLCs und Perks, die es mit Game Pass und Game Pass Ultimate geben wird. Sobald es Infos gibt, werden wir diesen Artikel aktualisieren.

