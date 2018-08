Auch im September dürfen sich Xbox One-Besitzer auf weitere Game Pass-Neuzugänge freuen. Diesen Monat werden der Bibliothek zehn neue Titel hinzugefügt, darunter auch zwei große First Party-Titel.

Sowohl Halo: The Master Chief Collection als auch Quantum Break kommen werden in den Game Pass-Katalog aufgenommen.

Das Beste daran: Die beiden Blockbuster stehen bereits ab morgen, dem 1. September, für alle Abonnenten des Dienstes zum Download bereit.

Die Master Chief Collection erschien bereits 2014 und ist das dickste Halo-Paket überhaupt. Es enthält Remaster-Versionen von Halo: Combat Evolved, Halo 2 sowie Halo 3 und Halo 4. Sämtliche Multiplayer-Maps sind ebenso verfügbar.

Die Collection ist zudem angepasst für die Xbox One X und bietet 4K sowie HDR für alle vier Spiele. Außerdem dürft ihr euch auf schnellere Ladezeiten freuen.

Quantum Break ist ein im Jahr 2016 veröffentlichter Shooter-Thriller von Remedy Entertainment, der Gameplay und Live Action TV-Serie mischt. Zu den Darstellern gehören Shawn Ashmore, Aidan Gillen, Dominic Monaghan und Lance Reddick.

Die 10 neuen Game Pass-Spiele im September

Diese 7 Spiele werden zum 31. August entfernt

Für die neuen Titel müssen auch welche Platz machen. Diese Spiele verschwinden heute aus dem Angebot.

10 Second Ninja X

Galaga Legions DX

Pac-Man Museum

Pro Evolution Soccer 2018

SoulCalibur 2 HD Online

The Bridge

Tekken Tag Tournament 2

Was ist der Xbox Game Pass?

Xbox Game Pass ist ein Abo-Service von Microsoft, bei dem ihr nach Abschluss Zugriff auf über 100 Xbox One und abwärtskompatible Xbox 360-Spiele bekommt. Die Mitgliedschaft kostet 9,99 Euro im Monat.

Derzeit gibt's aber einen saftigen Rabatt und ihr erhaltet einen Monat Game Pass für nur 2 Euro.

Der Game Pass lohnt sich nicht nur für ältere Spiele, da Microsoft zukünftig große Exklusivspiele direkt in den Katalog aufnehmen möchte. So sollen auch die neuen Forza-, Gears of War- und Halo-Teile im Game Pass enthalten sein.