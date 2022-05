Xbox Game Pass bekommt heute überraschend einen echten Hit für Dino-Fans

Aufbaustrategie fristet auf PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S nach wie vor ein Schattendasein. Umso willkommener sind natürlich die wenigen Titel, die das Genre auch ordentlich auf den Konsolen repräsentieren. Einen davon könnt ihr jetzt direkt ab heute im Xbox Game Pass spielen, ohne dafür nochmal extra bezahlen zu müssen. Das hat Microsoft überraschend angekündigt.

Jurassic World Evolution 2 kommt heute in den Game Pass

Darum geht's: Der Xbox Game Pass nimmt immer wieder in unregelmäßigen Abständen neue Spiele ins Programm auf. Dabei gibt es immer wieder die eine oder andere Überraschung, weil die Neuzugänge oft erst kurz vor ihrem Erscheinen im Abo angekündigt werden. So wie in diesem Fall: Jurassic World Evolution 2 könnt ihr schon heute spielen, wenn ihr den Game Pass habt. Das kommt besonders überraschend, weil der Titel erst vor ungefähr einem halben Jahr erschienen ist. Der Titel erscheint zudem pünktlich zum Release des nächsten großen Jurassic World-Film, der im Juni in den Kinos anläuft.

Hier könnt ihr euch unser Vorschau-Video zu Jurassic World Evolution 2 ansehen:

Was ist das für ein Spiel? Jurassic World Evolution 2 stellt wenig überraschend die Fortsetzung zu Jurassic World Evolution dar. Darin bekommt ihr die Aufgabe, einen eigenen Erlebnispark voller Dinosaurier zu bauen beziehungsweise bereits bestehende Parks auf Vorderperson zu bringen. Dabei machen euch natürlich die gefährlichen Dinos selbst ab und zu einen Strich durch die Rechnung, es gibt selbstverständlich auch fiese Stürme und obendrein wollen auch die Besucher*innen ausreichend bespaßt und versorgt werden.

Das Ganze muss natürlich profitabel sein, damit ihr neue Dinos züchten, ausbrüten und aufpäppeln könnt. Kommen keine Leute in euren Park oder sind sie nicht zufrieden, werdet ihr über kurz oder lang scheitern. Dabei baut Jurassic World Evolution 2 die Stärken des Vorgängers aus und vermeidet einige Ärgernisse, die Teil 1 oft ein bisschen fummelig oder unbefriedigend gemacht haben. Ihr könnt jetzt zum Beispiel sehr viel mehr Deko-Elemente bei der Gestaltung der Gehege und des Parks nutzen und die Bedürfnisse der Dinos sind sehr viel wichtiger sowie vielschichtiger.

Einen Test zum Aufbaustrategiespiel mit einer gehörigen Prise Dinos findet ihr bei unseren GameStar-Kolleg*innen. Die bescheinigen dem Titel zahlreiche Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger, der in beinahe jeglicher Hinsicht übertroffen werde. Die neuen Wasser- und Flugdinos trösten über kleinere Mängel hinweg.

Freut ihr euch über den Game Pass-Neuzugang? Was ist euer Lieblings-Dino?