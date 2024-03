Xbox Game Pass im März 2024: Diese neuen Spiele erwarten euch bis zum 19. März

Das sind die neuen Spiele bei Game Pass bis zum 19. März 2024.

Es ist wieder der erste Dienstag im Monat und somit Zeit für Microsoft die neuen Spiele bis zur Monatshälfte im Game Pass bekannt zu geben. Wir fassen für euch alle Neuzugänge und kommenden Inhalte zusammen.

Diese Xbox-Spiele kommen bis zum 19. März neu im Game Pass

Microsoft hat die Spiele offiziell angekündigt, die in der ersten Monatshälfte hinzugefügt werden.

Alle Spiele, die bereits für den gesamten März bestätigt sind, lest ihr hier:

Xbox Game Pass März 2024: Alle neuen Spiele und Abgänge von Sebastian Zeitz

Das potenzielle Game Pass-Highlight in der ersten Hälfte

Lightyear Frontier

2:57 Lightyear Frontier kombiniert Stardew Valley mit... Titanfall?!

Release im Game Pass: 19. März

19. März Genre: Farming-Simulator

Darum geht's: In Lightyear Frontier erkundet ihr einen Sci-Fi-Planeten, der komplett ohne Gegner auskommt. Dafür sitzt ihr in einem Mech, baut Ressourcen ab, sammelt allerlei andere Materialien und errichtet so eine eigene Farm und irgendwann

Diese Spiele verlassen den Game Pass bis zum 15. März

Wollt ihr eins der folgenden Spiele über Game Pass hinaus zocken, dann könnt ihr euch diese jetzt noch mit einem 20 Prozent Rabatt sichern.

7:56 Ni no Kuni: Der Fluch der Weißen Königin - Test-Video zum Top-JRPG

Es geht nicht immer nur um die Spiele, die neu dazukommen. Auch bereits enthaltene Spiele im Xbox Game Pass bekommen kostenlose Updates oder auch DLCs, die ihr meist mit Rabatt kaufen könnt. Darauf dürft ihr euch im März 2024 freuen:

Age of Empires 2: Am 14. März erscheint der Victors and Vanquished DLC, der unter anderem Szenarien mit Ragnar Lothbrok und Oda Nobunaga hinzufügt. Mit der Game Pass erhaltet ihr zum Launch ganze 15% Rabatt.

Diese Perks bekommt ihr diesen Monat mit Game Pass Ultimate

Für einige Spiele (vor allem Free-to-Play-Titel) bekommt ihr mit Xbox Game Pass Ultimate ein paar extra Gegenstände. Das erwartet euch im März 2024:

Stumble Guys - Retro Hot Dog Pack

- Retro Hot Dog Pack Century: Age of Ashes - Forgotten Bay Pack

Alle Infos zum Game Pass

Der Xbox Game Pass ist ein kostenpflichtiger Service für die Xbox Series X/S sowie die Xbox One, der euch Zugriff auf über 400 Spiele gibt. In der Standard-Variante könnt ihr lediglich auf die normale Bibliothek des Game Pass zugreifen. Mit Ultimate, das etwas mehr kostet, bekommt ihr auch noch Zugang zum Online-Multiplayer, Cloud Gaming, dem PC Game Pass sowie EA Play.

