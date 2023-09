Diese 36 Xbox-Spiele könnt ihr selbst mit Game Pass Core ab heute gratis spielen

Alle Spiele, die ihr mit dem Game Pass Core spielen könnt, in der Übersicht.

Tschüss Xbox Live Gold, hallo Game Pass Core! Microsoft hat seinen alten Dienst in Rente geschickt bzw. zum günstigsten Game Pass-Abo umgebaut, der ab dem 14. September 2023 gilt. Der Name ändert sich zwar, am Preis sowie den Vorteilen tut sich aber nicht viel. Vielmehr erhalten Core-Mitglieder*innen statt ausgewählte Games With Gold nun einen kleinen Katalog mit Spielen für die Xbox Series X/S und Xbox One.

Zum Start des neuen Abonnement befinden sich 36 Spiele im Katalog, die sich sehen lassen können: Von kleinen Indieperlen über spaßige Multiplayer-Titel bis hin zu AAA-Hits, darunter auch Xbox-Exclusives, dürfte für jeden was dabei sein. Besitzt ihr den Game Pass Core, könnt ihr sie alle ohne Zusatzkosten jederzeit zocken. Eben wie der normale Game Pass, nur mit eingeschränktem Zugriff.

Alle Spiele im Game Pass Core-Abo

Wechselndes Angebot: Microsoft aktualisiert den Core-Katalog zwei bis drei Mal im Jahr. Einige Titel werden mit der Zeit hinzukommen, andere dagegen rausfliegen. Die komplette Game Pass-Bibliothek mit monatlichen Updates und Day One-Releases gibt es dagegen nur im normale Game Pass bzw. in der Ultimate-Version.

Mehr Informationen zu den anderen Game Pass-Abos sowie den lohnenswerten Spielen, findet ihr in den folgenden Artikeln:

Das bietet der Xbox Game Pass Core

Der Game Pass Core löst Xbox Live Gold ab und stellt damit nun das günstigste Abo dar. Für einen Preis von 6,99 Euro im Monat erhaltet ihr Zugriff auf Online-Multiplayer, die Free Play Days, eine kleine Spielebibliothek sowie diverse Angebote und Rabatte.

Wer zuvor Xbox Live Gold unabhängig von einem der umfangreicheren, teureren Game Pass-Abos besaß, muss nichts weiter tun, da sich der Preis nicht ändert. Der Service wird automatisch umgestellt.