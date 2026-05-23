Xbox Game Pass im Juni 2026: Alle neuen Spiele und Abgänge

Das sind die neuen Spiele bei Game Pass im Juni 2026.

Es geht wieder auf das Monatsende zu und deshalb lohnt sich schon jetzt ein Blick auf den Juni 2026. Wir kennen nämlich bereits einige der neuen Spiele für den Xbox Game Pass. Wir fassen für euch zusammen, welche neuen Titel in den Service kommen – und welche ihn verlassen.

Hinweis: Da die neuen Game Pass-Spiele immer in zwei Monatshälften aufgeteilt sind, wird dieser Artikel von uns regelmäßig aktualisiert.

Diese Xbox-Spiele sind im Juni 2026 neu im Game Pass

Noch steht die offizielle Bekanntgabe durch Microsoft aus. Trotzdem kennen wir schon einige Titel, die in den Service kommen. Die Titel für die erste Monatshälfte werden voraussichtlich am 02. Juni bekannt gegeben.

Final Fantasy VI (02. Juni) - Xbox Series X/S, Cloud, PC

(02. Juni) - Xbox Series X/S, Cloud, PC Jurassic World Evolution 3 (02. Juni) - Xbox Series X/S, Cloud, PC

(02. Juni) - Xbox Series X/S, Cloud, PC Beastro (11. Juni) - Xbox Series X/S, Cloud, PC (nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass)

(11. Juni) - Xbox Series X/S, Cloud, PC (nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass) Starseeker: Astroneer Expeditions (11. Juni, Game Preview) - Xbox Series X/S, Cloud, PC (nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass)

(11. Juni, Game Preview) - Xbox Series X/S, Cloud, PC (nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass) Denshattack! (17. Juni) - Xbox Series X/S, Cloud, PC (nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass)

(17. Juni) - Xbox Series X/S, Cloud, PC (nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass) Frog Sqwad (Juni) - Xbox Series X/S, PC (nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass)

(Juni) - Xbox Series X/S, PC (nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass) RV There Yet? (Juni) - Xbox Series X/S, Cloud, PC (nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass)

(Juni) - Xbox Series X/S, Cloud, PC (nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass) Vapor World: Over the Mind (Juni) - Konsole (nur mit Game Pass Ultimate)

Das potenzielle Game Pass-Highlight im Juni

Starseeker: Astroneer Expeditions

0:50 Starseeker: Astroneer Expeditions schickt euch mit euren Freunden zu fernen Sternsystemen

Autoplay

Release im Game Pass: 11. Juni (Game Preview)

11. Juni (Game Preview) Genre: Action-Adventure

Darum geht's: Alle, die nach dem nächsten Koop-Abenteuer suchen, sollten Starseeker: Astroneer Expeditions auf ihre Liste schreiben. Denn im Nachfolger zu Astroneer steht die Erkundung neuer Planeten ganz oben. Alleine oder mit Freunden macht ihr euch auf, unterschiedliche Galaxien zu erkunden, eure Technologie zu verbessern und mehr über die Planeten zu erfahren.

Diese Spiele verlassen den Game Pass im Juni 2026

Noch sind keine Spiele offiziell bekannt, die den Game Pass im Juni verlassen werden. Sobald Microsoft Infos dazu bekannt gibt, werden wir euch hier darüber informieren.

Noch mehr Empfehlungen für euch

Tipps für alle Game Pass-Abonnent*innen: In unserer Empfehlungsliste findet ihr einige besonders gute Spiele aus dem Game Pass, die wir euch ausdrücklich ans Herz legen können. Und wie jeden Monat könnt ihr zudem noch einmal nachlesen, welche Spiele im vergangenen Monat im Game Pass gelandet sind.

Alle Infos zum Game Pass

Der Xbox Game Pass ist ein kostenpflichtiger Service für die Xbox Series X/S, die Xbox One, PC und Cloud, der euch Zugriff auf mehrere hundert Spiele gibt.

In der Premium-Variante könnt ihr neben der normalen Konsolen-Bibliothek auch ausgewählte Spiele in der Cloud und auf dem PC spielen. Mit der Ultimate-Stufe bekommt ihr darüber hinaus bessere Qualität beim Cloud Gaming, Zugriff auf EA Play, Ubisoft+ Classics und Fortnite Crew sowie Day 1-Spiele.

Welche Game Pass-Spiele werdet ihr euch im Juni für eure Xbox holen?