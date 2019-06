Xbox Game Pass - 4 neue Spiele, inklusive Horror-Highlight

Noch in diesem Monat bekommt ihr mit dem Xbox Game Pass Zugriff auf neue Spiele. Auf der E3 hat Microsoft unter anderem die PC-Variante des Services vorgestellt. Deswegen gibt es nun auch ein Spiel, das nicht auf der Xbox One gespielt werden kann (via Microsoft).

Die vier neuen Titel werden ab dem 20. Juni 2019 hinzugefügt. Das Highlight ist in dieser Runde Resident Evil: Revelations. Das erschien ursprünglich für den Nintendo 3DS, kam dann aber in einer HD-Version auch für Xbox 360 und PS3. Nach dem actionlastigen Resi 6 geht Revelations wieder in die klassische Richtung.

Neue Game Pass Spiele im Juni 2019:

Einige Spiele müssen im Juni allerdings auch weichen. Ab Juli 2019 wird es daher unter anderem Dead Island und Devil May Cry 4 nicht mehr für Xbox Game Pass-Besitzer geben. Die vollständige Liste an Spielen, die sich im Juni verabschieden, seht ihr hier.

Diese Game Pass-Spiele werden im Juni 2019 entfernt:

Wenn ihr diese Spiele weiter nutzen wollt, müsst ihr sie euch regulär kaufen. Immerhin bekommen Game Pass-Abonnenten bis zum genannten Datum 20% Rabatt auf die Spiele, die entfernt werden.

Auf der E3 2019 hat Microsoft neben dem PC Game Pass auch das neue Bundle Xbox Game Pass Ultimate angekündigt. Das neue Abo-Modell beinhaltet beide Game Passes (Xbox und PC), sowie alle Vorteile von Xbox Live Gold.

