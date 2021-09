Xbox Game Pass: Metascore, Genre und mehr im Überblick - Ultimative Spiele-Liste zeigt euch alles

Am 1. Juni 2017 fing mit Spielen wie Bioshock, Borderlands und Mad Max alles an: Der Game Pass erschien auf der Xbox One. Seitdem hat sich einiges getan. Soviel, dass es kaum noch möglich ist, bei all den Titeln die Übersicht zu wahren. Aber genau dieser Aufgabe hat sich Reddit-Nutzer AbattleVat jetzt gestellt und eine Liste mit allen Games erstellt, die je für den Game Pass erschienen sind.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Praktische Liste zeigt euch Metascore, Genre und mehr zu Game Pass-Spielen auf einen Blick

Das Ergebnis ist extrem beeindruckend. Zum einen wegen dem schieren Umfang der Game Pass-Bibliothek. Die Liste umfasst momentan 958 Einträge, davon sind 17 Titel noch nicht erschienen. Im Game Pass waren bisher also 941 Spiele enthalten – 493 davon sind momentan noch aktiv verfügbar –, verteilt auf Xbox und PC. Noch in diesem Jahr wird der Abo-Service wohl die Schallmauer von 1.000 Titeln durchbrechen.

Unsere Favoriten des aktuellen Lineups findet ihr hier:

193 7 Mehr zum Thema Xbox Game Pass: Die 36 besten Spiele, die sich jetzt lohnen (September 2021)

In der Liste steckt viel Arbeit: Zum anderen begeistert aber auch der Detailgrad der Aufzählung. In der Liste sind alle Spiele nach ihrem Eintritt in den Game Pass geordnet.



Was für euch besonders praktisch sein dürfte: Wir sehen auch direkt auf einen Blick, wann die Spiele erschienen sind, für welche Systeme sie erhältlich sind, zu welchem Genre sie gehören und sogar die Wertungen auf Metacritic. ABattleVat hat laut eigener Aussage Wochen an dem Projekt gearbeitet.

Hier seht ihr, welche Spiele im Oktober dem Game Pass hinzugefügt werden:

5 2 Mehr zum Thema Xbox Game Pass Oktober 2021: Left 4 Dead-Fans kommen auf ihre Kosten

Game Pass wächst weiter

Die Liste soll natürlich in Zukunft immer wieder aktualisiert werden. Einige Informationen fehlen noch und alle neuen Releases müssen eingetragen werden. Das bedeutet vermutlich einiges an Arbeit, denn neben dem Publikum wächst auch das Angebot des Abo-Service mit jedem Monat. Gerade die Bibliothek der Microsoft Game Studios bekommt mit jeder Übernahme eines Studios einen extremen Schub. Diese Spiele verbleiben auch meist im Service.

Hier findet ihr alle wichtigen Informationen rund um den Xbox Game Pass:

84 5 Mehr zum Thema Xbox Game Pass - Preise, Spiele, Ultimate: Alle Infos zum Service

Game Pass wird weiter optimiert: neben den Spielen arbeitet Microsoft auch immer an dem Service selbst. Ein großes Projekt ist die Integration von xCloud, die vor Kurzem auch auf Konsolen Einzug hielt. Der Game Pass mausert sich immer mehr zu einer Hybrid-Lösung, bei der wir selbst entscheiden können, ob wir nur streamen oder einen Titel auch herunterladen wollen.

Seit wann nutzt ihr den Game Pass oder welche Argumente fehlen euch noch für ein Abo?