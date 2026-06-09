Microsoft enthüllt herbe Game Pass-Verluste: "Millionen von Abonnenten" hatten nach der letzten saftigen Preiserhöhung die Nase voll und sind abgesprungen

Der Game Pass hat großen Mitgliederschwund.

Vergangenen Oktober setzte Microsoft eine saftige Preiserhöhung für den Game Pass durch. Den Game Pass Ultimate traf es damals mit einer Preissteigerung von 17,99 auf 26,99 Euro im Monat besonders hart.



Die Kosten für den Game Pass Ultimate sowie für den PC Game Pass wurden kurz nach Amtsantritt der neuen Xbox-Chefin Asha Sharma zwar wieder etwas nach unten korrigiert, folgenlos war die Preiserhöhung im Oktober 2025 trotzdem nicht.

Game Pass verlor "Millionen" von Abonnent*innen nach Preissteigerung im Oktober

32:11 Neue Spiele im Juni: Auf diese neuen Titel könnt ihr euch jetzt freuen

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Wie Matthew Ball, Chief Strategy Officer bei Xbox, während eines Talks im Rahmen des Summer Game Fests 2026 verriet, hatte der Aboservice nach der Preissteigerung im Oktober 2025 einen Verlust von "Millionen von Abonnent*innen" zu verzeichnen (via Gamespot).

Unklar ist allerdings, wie sich die Game Pass-Mitgliederzahl nach der letzten Preisanpassung Ende April 2026 verändert hat. Wie eingangs bereits erwähnt, passte Microsoft den Preis des Game Pass Ultimate auf 20,99 Euro im Monat an, nachdem dieser letzten Oktober auf 26,99 Euro erhöht wurde. Auch der Preis des PC Game Pass wurde von 14,99 auf 12,99 Euro monatlich korrigiert.

Fakt ist aber auch, dass der Game Pass auch nach der Korrektur weiterhin deutlich teurer ist als vor der Preisanpassung im Oktober. Die aktuellen Preise im Überblick:

Essential (hieß vorher Core): 8,99 Euro/Monat (vorher 6,99 Euro)

8,99 Euro/Monat (vorher 6,99 Euro) Premium (hieß vorher Standard): gleichbleibend 12,99 Euro/Monat

gleichbleibend 12,99 Euro/Monat Ultimate: 20,99 Euro pro Monat (statt 26,99 Euro; vor Oktober 2025: 17,99 Euro im Monat)

20,99 Euro pro Monat (statt 26,99 Euro; vor Oktober 2025: 17,99 Euro im Monat) PC Game Pass: 12,99 Euro/Monat (statt 14,99 Euro, vor Oktober 2025: 11,99 Euro im Monat)

Ob der Mitgliederverlust weitere Änderungen bzw. Anpassungen der Kosten des Game Pass nach sich ziehen wird, ist bislang unklar.

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Falls ihr noch Game Pass-Mitglied seid und euch fragt, welche Titel in diesem Monat neu hinzugefügt wurden bzw. im Verlaufe des Monats Teil des Service werden sollen, dann schaut mal in unserer oben verlinkten Übersicht vorbei.

Freuen könnt ihr euch unter anderem auf das Mammut-JRPG Persona 5 Royal, das heute im Game Pass landet! Auch die gestern im Abo veröffentlichte Lebenssimulation Solarpunk ist einen Blick wert.

Seid ihr aktuell noch Game Pass-Mitglied oder seid ihr eventuell sogar nach der letzten Preiserhöhung im vergangenen Oktober abgesprungen?