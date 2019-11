Xbox Game Pass November 2019 - Diese Spiele kommen, diese Spiele gehen

Das Team vom Xbox Game Pass hat ordentlich was vor: Auf der XO 2019 wurden insgesamt 47 Spiele angekündigt, von denen 16 definitiv noch dieses Jahr kommen. Welche Games ihr schon im November spielen könnt und welche Titel dafür aus dem Programm fliegen, lest ihr hier.

Ab sofort erhältliche Game Pass-Spiele

Rage 2

Remnant: From the Ashes

LEGO: The Ninjago Movie Videogame

The Talos Principle

Tracks: The Train Set Game

Age of Wonders: Planetfall

Die Game Pass-Highlights im November

Rage 2

Genre: Ego-Shooter

Ego-Shooter Größe: 31 GB

31 GB Cool für Fans von: Rage, Doom, Just Cause

Worum geht's? Der Endzeit-Shooter Rage 2 setzt nach der Story des 2011 erschienenen ersten Teils ein und dreht sich um Walker, den letzten Ranger des Ödlands. Wie bereits im Vorgänger geraten wir mitten in einen Ressourcenkrieg unterschiedlicher Fraktionen, die wir unterstützen oder bekämpfen können.

Auch bewaffnete Fahrzeuge im Stil von Mad Max sind dabei, mit denen wir durch eine komplett offene Welt rasen können. Neu sind die so genannten Nanotrit-Kräfte, mit denen Walker sich oder andere in die Luft schleudern kann.

The Talos Principle

Genre: Puzzle-Adventure

Puzzle-Adventure Größe: 5 GB

5 GB Cool für Fans von: The Witness, The Vanishing of Ethan Carter

Worum geht's? Das First-Person-Ratespiel The Talos Principle wurde unter anderem von den Writern von FTL und The Swapper geschrieben und verfügt neben wirklich herausfordernden Rätseln über eine starke philosophische Note. Als empfindungsfähige Maschine werden wir in eine Simulation der berühmtesten Ruinen der Menschheit platziert und müssen in über 120 Rätseln den Weg heraus finden.

Dabei wechseln sich Perspektiv- Logik- und Schalterrätsel miteinander ab, als künstliche Intelligenz haben wir außerdem mit Drohnen oder Geschütztürmen zu rätseln.

Remnant: From the Ashes

Genre: Action, Survival

Action, Survival Größe: 31 GB

31 GB Cool für Fans von: The Surge, Code Vein

Worum geht's: Im Actiontitel Remnant: From the Ashes ist die Welt von einer Monsterarme unterworfen worden, der so genannten Saat. Die wenigen Menschen, die die Invasion überlebt haben, reisen mit Portalen zwischen alternativen Welten hin und her, um den Ursprung der Saat zu ergründen und vielleicht einen Weg zu finden, sie zu besiegen.

Das Spiel ist eine Mischung aus Shooter und Soulslike, die Kampagne können wir alleine oder im Koop durchspielen. Zu Beginn jeder Partie wählen wir eine von drei Klassen aus und stürzen uns mit Nah- und Fernkampfwaffe in die alternativen Welten. Survival- und Basenmanagement sind ebenfalls Teil des Gameplays.

Welche Spiele verlassen den Game Pass?

Im November fliegen auch wieder eine ganze Reihe Titel aus dem Game Pass raus, um Platz für neue zu machen. Von diesen Spielen müsst ihr euch verabschieden:

Ist für euch etwas spannendes dabei?