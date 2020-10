Xbox Game Pass November 2020: Das sind die neuen Spiele

Hier findet ihr eine Liste aller Game Pass-Spiele, die im November 2020 neu zum Service dazukommen. Ab den in Klammern angegebenen Terminen können Game Pass-Abonnenten die entsprechenden Titel Spiele und - abgesehen von den Abogebühren - ohne weitere Kosten spielen.

Hinweis: Da die neuen Game Pass-Spiele nicht zu bestimmten Zeitpunkten bekanntgegeben werden, werden wir den Artikel regelmäßig aktualisieren.

Diese Xbox One-Spiele sind im November 2020 neu im Game Pass

Das ist das November-Highlight im Xbox Game Pass

Celeste

Genre: Action

Action GamePro-Wertung: 90

Darum geht es: Im Plattformer Celeste von Matt Makes Games übernehmt ihr die Rolle des Mädchens Madeline. Die will den namensgebenden Berg Mount Celeste erklimmen, kämpft auf dem Weg zum Gipfel aber immer wieder mit ihren eigenen Selbstzweifeln. So wird die Story geschickt mit dem kniffligen Jump&Run-Gameplay verwoben, in dem der Spieler durch Trial & Error mit eingängiger Steuerung insgesamt acht knackige Kapitel meistern muss.

Gameplay, Story, Grafik und Musik verweben sich zu einem echten Gesamtkunstwerk, den Test zum Spiel lest ihr hier:

Game Pass Ultimate ab November mit EA Play

Abonnenten des Game Pass Ultimate bekommen vom 10. November an Zugriff auf sämtliche Titel aus der EA Play-Bibliothek, darunter zum Beispiel A Way Out, Battlefield 5 oder Need for Speed: Payback.

Nochmal der Hinweis: Um EA Play-Spiele innerhalb des Game Pass nutzen zu können, benötigt ihr ein Ultimate-Abonnement.

Welche Game Pass-Spiele kamen im Oktober 2020?

Schon der Oktober war mit neuen Game Pass-Spielen nur so vollgestopft. Dank des Bethesda-Deals wanderte unter anderem Doom Eternal in den Service. Hier haben wir alle weiteren Spiele aus dem Oktober für euch aufgelistet.



Was ist der Game Pass?

Der Game Pass ist ein kostenpflichtiger Spiele-Service für die Xbox One, mit dem ihr Zugriff auf über 200 Titel für Xbox One, Xbox 360 und Original Xbox habt. Es gibt den Service auch in einer PC-Variante und wird zukünftig auch auf der Xbox Series S/X verfügbar sein. Alles Weitere zum Game Pass lest ihr in unserem großen Übersichtsartikel.

Es gibt sowohl eine "normale" Game Pass-Variante als auch den Xbox Game Pass Ultimate, der zusätzlich eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft sowie weitere exklusive Features (xCloud-Zugang, EA-Play-Spiele) enthält. Xbox Live Gold benötigt ihr unter anderem dann, wenn ihr den Online-Multiplayer zocken möchtet.

Welche Spiele aus dem Game Pass zockt ihr gerade und auf welche freut ihr euch?