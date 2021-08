Xbox Game Pass bekommt überraschenden Shadow Drop und bald auch Stardew Valley

Falls ihr Stardew Valley immer noch nicht gespielt, dafür aber ein Xbox Game Pass-Abo habt, könnt ihr euch freuen: Die wohl beste Bauernhof-Sim aller Zeiten kommt ohne Zusatzkosten in den Game Pass. Das dauert zwar noch ein bisschen, aber dafür wurde im Rahmen des ID@Xbox-Showcases auch einfach noch ein Shadow Drop enthüllt. Das komplett neue Library of Ruina könnt ihr jetzt sofort ausprobieren.

Stardew Valley kommt in den Xbox Game Pass

Was ist Stardew Valley? Lasst es euch von einem sagen, der knapp 300 Stunden in die Nintendo Switch-Version versenkt hat: Stardew Valley ist ein absoluter Traum für alle, die sich nach einem entspannten Leben auf dem Bauernhof sehnen. Egal, ob ihr nur Pflanzen anbauen oder doch lieber Schafe hüten wollt.

Stardew Valley bietet wirklich alles und noch mehr, was ich mir als kleiner Junge vom ersten SNES-Harvest Moon gewünscht habe. Ihr könnt in Ruhe vor euch hinfarmen, aber auch romantische Beziehungen eingehen oder die Minen nach Erzen und Monstern durchforsten.

Wann kommt's ins Abo? Diesen Herbst. Eine genauere Angabe gibt es nicht, aber das dauert auch nicht mehr allzu lange. Die perfekte Gelgenheit für alle, die das Spiel bisher nicht kaufen wollten oder konnten, aber über ein Game Pass-Abo verfügen. Seit dem großen Gratis-Update 1.5 ist Stardew Valley sogar nochmal besser geworden:

Library of Ruina wurde direkt als Shadow Drop veröffentlicht

Was ist Library of Ruina? Die titelgebende Bücherei hat es faustdick hinter den Ohren. Hier wirken mysteriöse Kräfte und Gäste der Bibliothek geraten mit den Bibliothekar*innen in rundenbasierte Kämpfe, die auf Kartendecks basieren. Wer Pech hat und verliert, wird in ein Buch verwandelt. Die Story-Präsentation erinnert an Visual Novels oder Dating Sims und einen schmissigen Soundtrack hat das Ganze auch noch.

Wann kommt's ins Abo? Es ist schon drin! Library of Ruina wurde während der ID@Xbox-Show gestern angekündigt und im selben Atemzug direkt auch noch veröffentlicht. Der Shadow Drop bedeutet, dass ihr das Spiel jetzt direkt ausprobieren könnt, wenn ihr ein Game Pass-Abo habt.

Außerdem wurden auch noch jede Menge Rennspiele in den Game Pass gepackt. Allerdings nur in den Game Pass Ultimate, weil es sich dabei um EA Play-Titel handelt.

Wenn ihr also ein Ultimate-Abo besitzt und Lust auf Dirt, Grid oder Formel 1 habt, gibt es für euch haufenweise neue Inhalte. Welche Spiele sonst noch beim ID@Xbox-Event gezeigt wurden und was die Highlights der Xbox-Show waren, könnt ihr hier nachlesen.

Habt ihr Library of Ruina schon ausprobiert? Freut ihr euch auf Stardew Valley?