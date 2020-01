Xbox Game Pass: Eines der größten Spiele 2019 ist vielleicht bald dabei

Der Xbox Game Pass wird regelmäßig mit neuen Spielen befüllt, mittlerweile gibt es bereits einige Top-Titel im Spiele-Service von Microsoft. Und es könnte gut sein, dass bald noch ein weiterer Hochkaräter dazu kommt. Zumindest gibt es darauf bei Twitter einen eindeutigen Hinweis.

Von was ist hier die Rede? The Division 2! Denn auf die Ankündigung des offiziellen Division 2-Accounts für ein Gewinnspiel posteten sowohl der offizielle Xbox- als auch der offizielle Game Pass-Account Antworten, die sich schon ziemlich eindeutig in eine bestimmte Richtung interpretieren lassen.

Squad up with @Xbox to play The Division and The Division 2, and you’ll have a chance to win a custom Xbox One, The Division 2 game codes, and more!



Watch now: https://t.co/L0mqKbD9gk pic.twitter.com/a2YZWF5iYm