Xbox Game Pass Ultimate: 30 Tage Disney+ gratis für alle Abonnenten

Der Xbox Game Pass ist schon jetzt ein fast unschlagbares Angebot. Wo gibt es denn sonst Zugriff über 100 Spiele für gerade einmal 10 Euro im Monat? Wer aber noch einen zusätzlichen Anreiz gebraucht hat - gerade im Hinblick auf den heutigen Launch der Xbox Series X/S - darf nun aufhorchen. Jetzt gibt es nämlich noch einmal 30 Tage kostenlos Zugriff auf Disney+ dazu.

Game Pass Ultimate: Marvel, Star Wars, Pixar & Co. für 30 Tage umsonst

Das Angebot, das Microsoft über den offiziellen News-Blog enthüllt hat, gilt auch für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Allerdings braucht es hier den Game Pass Ultimate, der noch Xbox Live Gold beinhaltet und 12,99 Euro im Monat kostet.

Neben den Game Pass-Spiele samt EA Play-Titeln, Online-Multiplayer und den Games With Gold könnt ihr dann auch einen Monat lang Disneys Streamingdienst ausprobieren.

Was ist Disney+? Ähnlich wie Netflix oder Amazon Prime bietet Disney+ als Streamingdienst eine Reihe an Filmen und Serien, auf die ihr im Abo Zugriff habt. Das sind unter anderem alte Disney-Klassiker, aktuelle Marvel-Blockbuster, Pixar-Animationsfilme und sogar Star Wars-Content. Mit Serien wie The Mandalorian hat Disney+ auch exklusive Inhalte zu bieten.

Wie komme ich an die Trial-Version? Das 30-tägige Testabo können sich Game Pass Ultimate-Kunden ab sofort sichern. Einfach die Testversion auf der Xbox-Konsole, der Windows PC-App oder der Mobile-App sichern und dann auf der offiziellen Disney+-Website aktivieren.

Kleiner Service-Hinweis: Nach Ablauf der Testversion verlängert sich das Abo automatisch. Falls ihr also merken solltet, dass Disney+ nichts für euch ist, dann denkt unbedingt daran, das Abo wieder zu kündigen.

Beeilt euch lieber: Das Angebot gilt allerdings nicht ewig. Gesichert kann sich die Testversion nur bis zum 31. Januar 2021, aktiviert werden muss sie spätestens bis zum 2. Februar 2021.

Werdet ihr euch Disney+ mal anschauen? Sind solche Boni ein zusätzlicher Anreiz für den Game Pass?