Xbox Game Pass Ultimate - Gerücht zu aufgestockter Version des Game Pass: Das ist drin

Gibt es bald eine neue, aufgestockte Version des Game Pass? Ein Twitter-User, der in der Vergangenheit bereits Insiderinformationen verbreitete, hat jetzt behauptet, dass Microsoft schon bald den so genannten Xbox Game Pass Ultimate ankündigen wird. Der soll den Xbox Game Pass mit dem bis jetzt nur separat erhältlichen Xbox Live Gold kombinieren, für knapp 15 US-Dollar (ca. 13 Euro) pro Monat.

Teilnehmer am Xbox Insider-Programm, das Usern neue Xbox-Updates früher zur Verfügung stellt, sollen das Paket sogar noch eher als die breite Masse bekommen und nur 1 Dollar dafür bezahlen müssen.

Mittlerweile haben auch andere Outlets die News aufgegriffen, unter anderem hat Brad Sams, Executive Editor bei thurrott.com, kommentiert, dass der Twitter-Post ihm zuvorgekommen sei. Thurrott.com gilt als sehr verlässliche Quelle für Insider-Informationen rund um Microsoft, die sich bis jetzt meist bestätigten.

ahhhhhhhhhh you beat me to this.



Now find the one for the PC lol