Xbox Game Pass wird bald um Yakuza 0, Kingdom Hearts 3 & mehr erweitert

Microsoft hat weitere Spiele für den Game Pass angekündigt. Insgesamt sechs weitere Spiele werden in der nächsten Zeit dem Katalog des Spieledienstes hinzugefügt. Und bei den meisten davon handelt es sich um echte Hochkaräter.

Diese Spiele sind bald im Xbox Game Pass dabei

Wann sind die Spiele verfügbar? Genaue Veröffentlichungstermine gibt es noch nicht, wir tippen aber darauf, dass alle genannten Spiele bis Ende Februar im Game Pass erschienen sind.

Darum geht es in den Spielen

Yakuza 0

Yakuza 0 ist ein Prequel zur Action-Reihe Yakuza, das Ende der 1980er-Jahre in Tokio spielt. Die Open-World siedelt sich in zwei fiktiven Bezirken der Metropole an. Spieler schlüpfen in die Rolle des aufstrebenden Gangsters Kazuma Kiryu, der die Karriereleiter der japanischen Unterwelt mithilfe diverser "Jobs" erklimmt.

Kingdom Hearts 3

Das Action-Rollenspiel Kingdom Hearts 3 vereint wie alle Spiele der Serie Welten und Figuren aus dem Disney- und dem Square Enix-Universum. Hauptfigur Sora trifft deswegen, zusammen mit seinen Helfern Goofy und Donald, auf seiner Reise durch die Welten unter anderem auf Herkules, Woody und Buzz Lightyear aus Toy Story und Baymax. Doch alle Welten sind in Gefahr.

Ninja Gaiden 2

Das Action-Adventure Ninja Gaiden 2 erschien im Jahr 2008 für die Xbox 360 und lässt euch erneut in den Anzug des Ninjas Ryu Hayabusa schlüpfen. Im Vergleich zum ersten Teil bietet Ninja Gaiden 2 ein deutlich überarbeitetes Kampfsystem und ist zudem deutlich blutiger inszeniert.

Wasteland Remastered

Wasteland spielt im Jahr 2087, nachdem die Welt durch einen Atomkrieg zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion in eine nukleare Einöde verwandelt wurde. Die Spieler übernehmen die Rolle eines Desert Rangers, die in der Postapokalypse die letzte Bastion der Gerechtigkeit bilden. Die überarbeitete Version des Rollenspiel-Klassikers von 1988 bietet unter anderem eine verbesserte Optik.

Two Point Hospital

Die Wirtschaftssimulation Two Point Hospital ist kein direkter Nachfolger oder ein Remake von Theme Hospital, fühlt sich aber so an. Wie im Original verwalten wir ein Krankenhaus. Wir errichten Diagnose- und Behandlungsräume, stellen Ärzte und Hausmeister ein und sorgen dafür, dass die Kasse klingelt. Verrückte Krankheiten und Behandlungsmethoden lockern den Management-Alltag auf.

Jackbox Party Pack 3

The Jackbox Party Pack 3 ist eine Partyspielsammlung mit insgesamt fünf neuen Titeln, darunter Quiplash 2 (3-8 Spieler), die Quizz-Show Trivia Murder Party (1-8 Spieler) sowie das Überwachungsspiel Guesspionage (2-8 Spieler). Alle Spiele unterstützen bis zu 10.000 Zuschauer als Mitglieder zum mitspielen. The Jackbox Party Pack 3 ist ausschließlich in Englisch verfügbar.

Was ist Xbox Game Pass?

Der Xbox Game Pass ist ein kostenpflichtiger Spiele-Service für die Xbox One, mit dem ihr Zugriff auf über 200 Titel für Xbox One, Xbox 360 und Original Xbox habt. Es gibt sowohl eine "normale" Game Pass-Variante als auch Xbox Game Pass Ultimate, das zusätzlich eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft enthält.

Alles weitere zu Xbox Game Pass (Preise, Kündigung, Spiele etc.) erfahrt ihr in unserem großen FAQ.