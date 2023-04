Xbox löscht dreistes Spiel mit frechen Gamerscore-Trick aus dem Store

One Step After Fall ist in verschiedenen Versionen mit eigenem Gamerscore erschienen, die unterscheiden sich aber nur in der Sprache.

One Step After Fall ist eines dieser Indie-Spiele, die vor allem deswegen bekannt sind, weil ihr darin schnell sämtliche Errungenschaften freispielen könnt. In diesem Fall dauert es wohl sogar nur rund 15 Minuten, um den kompletten Gamerscore von 1000 Punkten einzusacken. Aber die Entwickler*innen haben das Ganze so sehr auf die Spitze getrieben, dass einige Versionen des Spiels jetzt aus dem Microsoft Store geflogen sind.

Doppelte Versionen nur für Gamerscore: Microsoft löscht Spiele aus dem Store

Darum geht's: One Step After Fall gibt es als Xbox-Version und als Windows-Fassung, jeweils mit eigenem Gamerscore. Dazu kamen dann aber auch noch eigenständige Versionen auf Deutsch und Spanisch, wieder jeweils mit eigenem Gamerscore und Achievements-Liste. Bedeutet: Wer schnell Gamerscore farmen will, wurde dazu verleitet, das Spiel gleich mehrfach zu kaufen.

Wir schreiben hier ganz bewusst "wurde", weil die zusätzlichen Fassungen mittlerweile von Microsoft aus dem Store gelöscht wurden.

Das ärgert natürlich alle, die einfach und schnell möglichst viele Achievements und einen hohen Gamerscore einstreichen wollen. Das Phänomen gab es auch im Hinblick auf Platin-Trophäen auf PS4/PS5 und greift nun wohl auch auf der Xbox um sich (via: TrueAchievements).

Die Sache hat zwei Seiten: Einerseits argumentieren Trophäenjäger*innen, dass sie ihr Geld doch ruhig für schnelle Gamerscores und Erfolge ausgeben könnten. Immerhin handele es sich um eine Win-Win-Situation für sie und das Studio.

Was ist das Problem daran?

Andererseits wirkt es etwas fragwürdig und dreist, nur für eine zusätzliche Sprache den Vollpreis eines Spiels zu verlangen. Bei den meisten Titeln sind diverse Übersetzungen enthalten oder werden als kostenlose Updates nachgereicht.

Zusätzlich beklagen sich Spieler*innen zunehmend über zu viele Spiele, die die jeweiligen Stores überschwemmen würden und unter denen die Übersicht leide. Es gibt in der Tat jede Menge sogenannte Shovelware, die wohl in erster Linie existieren, um günstige Platin-Trophäen oder Gamerscore gegen Geld anzubieten.

Spiele komplett weg: One Step After Fall (Español) und One Step After Fall (Deutsch) wurden wohl nicht nur einfach aus den Stores geschmissen, sondern sind auch noch aus den Spiele-Bibliotheken ihrer Besitzer*innen verschwunden.

Was ist mit dem Geld? Wer sich die deutschsprachige oder spanische One Step After Fall-Version gekauft hat, bekommt wohl den Kaufpreis zurück erstattet. Das berichtet jedenfalls ein Twitter-User, der sich deswegen an den Support-Chat von Microsoft gewandt hat.

Wie steht ihr zu der Kontroverse rund um solche Spile-Versionen nur für Achievements und Gamerscore? Findet ihr es gut oder unnötig, wenn sie gelöscht werden?