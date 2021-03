Xbox Games With Gold April 2021: Diese 4 Spiele sind dabei

Für alle Abonnent:innen von Xbox Live Gold stehen im April 2021 wieder neue Spiele bereit. Die folgenden Titel für Xbox One und Xbox 360 können alle Nutzer des Microsoft-Service ohne weitere Kosten herunterladen und spielen.

Hinweis: Sämtliche genannten Spiele sind auf der Xbox One und abwärtskompatibel auf Xbox Series X und Xbox Series S spielbar.

Neue Gratis-Games im April für Xbox One

Neu Gratis-Games im Februar für Xbox 360

Games With Gold-Angebot schwächelt

Normalerweise gehen wir jetzt näher auf Spiele ein, die sich aus dem Angebot lohnen. Abe ganz ehrlich? Im April ist nicht wirklich ein Brüller dabei.

Allerdings sah es diesbezüglich bereits in den letzten Monaten auch nicht viel besser aus. Dass Microsoft mit dem Lineup der Games With Gold etwas strauchelt, ist also nicht das erste Mal. Das macht stattdessen sogar deutlicher, dass das Unternehmen seine Prioritäten bei der Xbox mittlerweile woanders zu setzen scheint - nämlich beim Xbox Game Pass.

Das findet auch Kollege Tobias, der seine Gedanken zu den schwächelnden Games With Gold-Spielen in einer Kolumne festgehalten hat und erklärt, warum der Service ein Auslaufmodell ist:

Alle Infos zu Xbox Live Gold

Falls ihr mehr zu Microsofts Service Xbox Live Gold wissen wollt, haben wir hier eine Übersicht für euch. Darin findet ihr alle wichtigen Informationen wie Preise, Spiele und welche Vorteile der Dienst mit sich bringt.

Ist vielleicht für euch im April ein Spiel dabei? Wenn ja, welches und warum?