Xbox Games with Gold hat im Februar ein Extra-Spiel & so kommt ihr ran

Das Games with Gold-Lineup im Februar 2021 kann sich durchaus sehen lassen, denn mit Gears 5 ist einer der stärksten Xbox-Actiontitel der letzten Jahre dabei. Offiziell könnt ihr euch in Deutschland im Februar fünf neue Spiele herunterladen, eine Übersicht findet ihr in unserem Games with Gold-Übersichtsartikel.

Wir schreiben bewusst "offiziell". Denn außerhalb von Deutschland, genauer gesagt in Korea, bekommt ihr derzeit auch ein weiteres Spiel zum Download, wenn ihr Xbox Live Gold abonniert habt.

Um welches Spiel geht es?

Red Faction: Armageddon. Das erschien ursprünglich im Jahr 2011 für die Xbox 360 und die PS3 und ist der insgesamt vierte Teil der Actionspiel-Serie. Als Darius Mason tretet ihr zu großen Teilen unter der zerstörten Mars-Oberfläche gegen eine außerirdische Bedrohung an.

Im spielerischen Mittelpunkt von Red Faction: Armageddon steht erneut die zerstörbare Umgebung allerdings ist der Levelaufbau deutlich gradliniger als bei Red Faction: Guerilla, dass eine fast komplett offene Spielwelt bot. Fahrzeuge kommen diesmal nicht zum Einsatz, allerdings könnt ihr dafür mächtige Kampfanzüge steuern.

Durchaus zu empfehlen: Im GamePro-Test sackte Red Faction Armageddon eines 86er-Wertung ein. Das Video dazu könnt ihr euch hier anschauen:

So ladet ihr Red Faction Armageddon herunter

Die gute Nachricht: Ihr müsst keinen koreanischen Account haben, sondern könnt Red Faction Armageddon einfach über die Microsoft-Browserseite auf eure Xbox herunterladen. Voraussetzung ist natürlich, dass ihr ein laufendes Gold-Abonnement habt.

Und so geht's:

Öffnet die koreanische Produktseite von Red Faction Armageddon.

Meldet euch rechts oben mit eurem Microsoft-Account an.

Klickt auf die blaue Schaltfläche und folgt den Anweisungen.

Eventuell müsst ihr eure E-Mail-Adresse bestätigen, dafür wird euch ein Code zugeschickt.

Wählt anschließend jeweils die blauen Dialogoptionen, um weiterzukommen.

Nun sollten die mit eurem Profil verknüpften Xbox-Konsolen erscheinen. Wählt eine aus, um Red Faction auf diese Konsole herunterzuladen.

Und das war es auch schon. Mit diesem kleinen "Trick" könnt ihr also im Februar 2021 ein weiteres Game with Gold einsacken. Für alle weiteren Infos zu Xbox Live Gold empfehlen wir euch unseren großen FAQ-Artikel.