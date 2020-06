Xbox Games With Gold Juli 2020: Diese Gratis-Spiele sind dabei

Der Monat neigt sich mal wieder dem Ende entgegen und bereits jetzt wissen wir, welche Gratis-Spiele uns im Juli 2020 bei den Games With Gold für Xbox One und Xbox 360 erwarten. Wir haben die kommenden Spiele für euer Abo aufgelistet und verraten, welche Highlights ihr im Blick haben solltet.

Neue Gratis-Games im Juli für Xbox One

WRC 8 (1. Juli-31. Juli)

Dunk Lords (16. Juli - 15. August)

Neue Gratis-Games im Juli für Xbox 360 & Xbox One

Saints Row 2 (1. Juli - 15. Juli)

Juju (16. Juli - 31. Juli)

Welche Xbox-Spiele lohnen sich?

WRC 8

Genre: Rennspiel

Rennspiel Entwickler: Kylotonn Entertainment

Kylotonn Entertainment Release: 05.09.2019

Worum geht's? Bei der WRC-Serie handelt es sich um eine Reihe von Rennspielen rund um die offizielle Rallye Weltmeisterschaft. In Sachen Gameplay legt die Reihe einen größeren Wert auf Simulation. Neu in WRC 8 ist das dynamische Wetter. Um von den wechselnden Witterungsbedingungen nicht aus der Bahn geworfen zu werden, müssen wir jetzt also stets darauf achten, die Settings unseres Wagens daran anzupassen.

WRC 8 lohnt sich für euch, wenn ... ihr Rennspiele mit Simulations-Charakter mögt, in denen ihr auch vor der Fahrt auf der Piste an eurem Auto rumschrauben könnt.

Ihr lasst lieber die Finger vom Spiel, wenn ... euch ausschließlich Arcade-Racer wie beispielsweise die Need for Speed-Reihe oder Burnout Paradise gefallen.

Was ist mit PlayStation Plus?

Sony hat die Gratis-Spiele für den Juli 2020 zwar noch nicht enthüllt, aufgrund des zehnjährigen Geburtstags von PS Plus hoffen viele Spieler jedoch auf eine Überraschung.

Euer Fazit zu diesem Monat: Ist ein Spiel für euch dabei und wenn ja, welches?