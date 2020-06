PS Plus wird bald 10 und Fans hoffen im Juli 2020 auf Überraschungen

Bald ist es wieder soweit: Im Laufe der kommenden Woche werden die PlayStation Plus-Spiele für den Monat Juli 2020 enthüllt. Aber nicht nur das neue Line-up steht an, sondern auch der Geburtstag des kostenpflichtigen Online-Service.

Wann ist der PS Plus-Geburtstag? Am 29. Juni 2010 wurde der Service eingeführt. Kommenden Montag feiert er also bereits sein zehnjähriges Jubiläum. Und wie es bei Jubiläen üblich ist, könnte uns möglicherweise die ein oder andere Überraschung erwarten. Hier können wir natürlich aber nur spekulieren.

Was der PS Plus-Geburtstag für Abonnenten bedeuten könnte

Im PS Plus-Subreddit hoffen einige Abonnenten darauf, dass Sony etwas Besonderes zum Jubiläum parat hat. Bestätigt ist das zwar nicht, durchaus möglich wären aber beispielsweise:

ein Sale im PS Store mit Rabatten für PS Plus-User

Rabatte auf eine PS Plus-Mitgliedschaft

Der PS Plus-Geburtstag könnte sich natürlich auch direkt aufs Lineup auswirken: Regulär können sich Mitglieder jeden Monat auf zwei PS4-Spiele freuen, vielleicht sind es im Juli aber mehr. Vielleicht nutzt Sony das Jubiläum aber auch, um den ein oder anderen Blockbuster für Abonnenten ohne weitere Zusatzkosten anzubieten. Aktuell wünschen sich viele Horizon Zero Dawn als PS Plus-Titel.

Einige andere User im Subreddit bleiben aber natürlich skeptisch und glauben, dass uns nichts besonderes erwartet. "Vielleicht heben sie einfach nur wieder die Preise für den Service an", scherzt User Blackscure .

Spekulation um den Enthüllungstermin der PS Plus-Spiele im Juli

Manche Reddit-User wie "Sijaz321" glauben außerdem, dass die PS Plus-Spiele des Juli-Aufgebots aufgrund des Geburtstages ausnahmsweise am Montag den 29. Juni enthüllt werden könnten und nicht an einem Mittwoch, wie in den vielen Monaten davor.

Regulär müssten die Gratis-Games am Mittwoch den 1. Juli bekanntgegeben werden, weil sie am Dienstag, den 7. Juli in den PS Store kommen.

Allerdings wich Sony schon beim Juni-Aufgebot von diesem Muster ab und gab das erste Spiel (CoD: WW2) bereits einige Tage vor der regulären Enthüllung bekannt.

Sobald die PS Plus-Spiele angekündigt wurden, findet ihr alle Infos dazu wie immer bei GamePro.de.

Diese PS Plus-Gratis-Spiele könnt ihr aktuell noch laden

Aktuell stehen noch die PS Plus-Spiele des Monats Juni 2020 zum Download bereit. Wer Abonnent des kostenpflichtigen Service ist, kann sich CoD WW 2 und Star Wars: Battlefront 2 herunterladen. Ob sich die PS Plus-Spiele im Juni lohnen, erfahrt ihr in einem separaten GamePro-Artikel.

Was meint ihr, könnte uns zum PS Plus-Jubiläum erwarten?