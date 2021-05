Xbox Games With Gold bringen euch im Juni 2021 diese 4 Spiele

Alle Abonnent:innen von Xbox Live Gold bekommen im Juni 2021 einen Schwung neuer Spiele. Die folgenden Titel für Xbox One und Xbox 360 könnt ihr in den angegebenen Zeiträumen herunterladen und spielen, dank Abwärtskompatibilität natürlich auch auf einer Xbox Series X/S. Abseits der Abogebühren fallen für die Downloads keine weiteren Kosten an.

Neue Gratis-Games im Mai für Xbox One

The King's Bird (1. Juni bis 30. Juni)

(1. Juni bis 30. Juni) Shadows Awakening (16. Juni bis 15. Juli)

Neue Gratis-Games im Mai für Xbox 360

NeoGeo Battle Coliseum (1. Juni bis 15. Juni)

(1. Juni bis 15. Juni) Injustice: Götter unter uns (16. Mai bis 31. Mai)

In Klammern erfahrt ihr jeweils, von wann bis wann ihr die Spiele aus dem Xbox Store herunterladen könnt.

Das Spiele-Highlight im Juni

Injustice: Götter unter uns

Darum geht's: In Injustice: Götter unter uns, das ursprünglich im Jahr 2013 erschien, prügeln sich über 20 DC-Comic-Helden wie Batman, Superman, Wonder-Woman und Co. Das Spiel unterscheidet zwischen zwei Klassen: Den Power-Charakteren wie Superman, die mit übernatürlichen Fähigkeiten ausgestattet sind. Die zweite Klasse sind die Gadget-Charaktere wie Batman, die sich mit zahlreichen Gimmicks zur Wehr setzen.

Schlachten zwischen Helden und Schurken werden in 15 interaktiven Arenen ausgetragen, die direkt in den Kampf mit einbezogen werden. Die drei Singleplayer Modi umfassen einen umfangreichen Story-Modus, 240 einzelne Aufgaben in den S.T.A.R. Labs und einen Arcade-Modus für den es verschiedene Herausforderungen freizuschalten gibt.

Alle Infos zu Xbox Live Gold

Ihr wollt mehr zu Xbox Live Gold wissen? Hier haben wir eine Übersicht für euch. Hier findet ihr sämtliche wichtigen Informationen wie Preise, Spiele und welche Vorteile der Dienst mit sich bringt.

Welches Spiel ist euer Highlight im Mai oder überzeugt euch die Auswahl eher wenig?