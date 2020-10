Xbox Games With Gold November 2020: Diese Gratis-Spiele sind dabei

Microsoft hat die kostenlosen Games with Gold für den November 2020 bekannt gegeben. Die folgenden Spiele für Xbox One und Xbox 360 können sich alle Abonnent*innen des Service ohne zusätzliche Kosten in den angegebenen Zeiträumen herunterladen.

Neue Gratis-Games im November für Xbox One

Aragami: Shadow Edition (1. November - 30. November)

Swimsanity (16. November - 15. Dezember)

Neue Gratis-Games im November für Xbox 360 & Xbox One

Diese beiden Spiele erschienen ursprünglich auf der ersten Xbox bzw. der Xbox 360, sind aber auch abwärtskompatibel auf der Xbox One und Xbox 360 spielbar.

Welche Xbox-Spiele lohnen sich?

Aragami

Genre: Action

Darum geht's: Aragami ist ein Schleich-Actiontitel, in dem ihr in die Haut eines untoten Assassins schlüpft. Der Protagonist kann sich mit übernatürlichen Fähigkeiten vor allem die Dunkelheit zu eigen machen, somit etwa von Schatten zu Schatten teleportieren oder sogar einen Schatten-Drachen beschwören.

In dem vom feudalen Japan inspirierten Fantasy-Szenario gilt es die Festungsstadt Kyuryu samt ihrer schwer bewachten Zitadelle zu infiltrieren, um ein Mädchen zu retten. Die bei den Games with Gold erhältliche Shadow Edition enthält den Prequel-DLC Aragami Nightfall. Mehr zu den Stärken und Schwächen des Spiels lest ihr in unserem Test:

Taktik-Fans sollten zudem unbedingt einen Blick auf Full Spectrum Warrior werfen. Darin steuert ihr zwei Soldatentrupps durch ein Konfliktgebiet und müsst eure Trupps unter anderem geschickt bewegen und hinter Deckungen platzieren. Außerdem wollen die unterschiedlichen Waffen der Soldaten in bestimmten Optionen bestmöglich eingesetzt werden. Grafisch ist das alles ein bisschen in die Jahre gekommen, spielerisch birgt FSW aber immer noch eine ordentliche Tiefe.

Euer Fazit zu diesem Monat: Ist ein Spiel für euch dabei und wenn ja, welches?