Xbox Games With Gold im November 2021: Diese 4 Gratis-Spiele sind dabei

Auch im November 2021 bekommen alle mit Xbox Live Gold-Abo Zugriff auf ein paar Gratis-Titel, für die ihr abseits der Gebühren für das Abonnement keinen Cent bezahlen müsst.

Die vier folgenden Spiele für Xbox One und Xbox 360 könnt ihr in den angegebenen Zeiträumen herunterladen und zocken, dank Abwärtskompatibilität natürlich auch auf der Xbox Series X oder Xbox Series S.

Neue Gratis-Games im November für Xbox One & Xbox Series X/S

Moving Out (1. November bis 30. November)

(1. November bis 30. November) Kingdom: Two Crowns (16. November bis 15. Dezember)

Neue Gratis-Games im November für Xbox 360

Rocket Knight (1. November bis 15. November)

(1. November bis 15. November) Lego Batman 2: DC Super Heroes (16. November bis 30. November)

Worum geht es in den neuen Games with Gold-Titeln?

Moving Out

Moving Out ist ein physikbasierter Koop-Actiontitel, in dem sich bis zu vier Spieler als Möbelträger eines Umzugsunternehmens verdient machen können. In den Szenarien die von einfachen Vorstadtwohnungen über Bauernhöfe bis hin zu Spukhäusern reichen, gilt es, ganze Haushalte über viele Hindernisse zum Transporter zu bewegen.

Lego Batman 2: DC Super Heroes

Mit LEGO Batman 2 setzt Traveller's Tales erneut die Abenteuer von Batman und Robin in Legostein-Grafik um. Diesmal bekommen die Helden aber Verstärkung von bekannten DC-Superhelden, darunter Superman, Wonder Woman und Green Lantern. Wie bei den LEGO-Spielen üblich kann das Abenteuer im Koop-Modus gespielt werden.

