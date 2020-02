Xbox Games With Gold - Das sind die Gratis-Spiele im März 2020

Fast ist schon wieder ein Monat vorbei, da geht es wieder los mit der Bekanntgabe der neuen Gratis-Spiele der einzelnen Hersteller. Den Anfang dieses Mal macht Microsoft mit den Games With Gold im März 2020, die wir für euch aufgelistet haben.

Für Xbox One:

Für Xbox One & Xbox 360:

Welche Spiele lohnen sich?

Shantae: Half-Genie Hero

Worum geht's: Bei Shantae: Half-Genie Hero handelt es sich um einen Plattformer im Orient-Setting, in dem Spieler in die Rolle des magisch begabten Mädchens Shantae schlüpfen müssen. Durch Bauch-Tänze verwandelt ihr euch in andere Formen und schlagt mit den Haaren Shantaes die verschiedenen Gegner.

Es lohnt sich für euch, wenn: ... ihr Lust auf mehr als nur einen normalen Plattformer habt. In Shantae: Half-Genie Hero gibt es auch eine humorvoll erzählte Geschichte.

Ihr lasst lieber die Finger davon, wenn: ... euch 2D-Plattformer mit Knuddeloptik einfach keinen Spaß mehr machen.

Castlevania: Lords of Shadow 2

Worum geht's: Castlevania: Lords of Shadow 2 baut auf der Story des Vorgängers auf und reist mit neuen Charakteren und Schauplätzen sogar in die Gegenwart. Dracula/Gabriel Belmont nennt sich jetzt nur noch Dracul, kehrt geschwächt zurück und will seine alte Kraft wiedererlangen. Zu diesem Zweck muss er sein eigenes Schloss erkunden.

Es lohnt sich für euch, wenn: ... ihr ein typisches 3D-Action-Adventure mit einem Setting rund um Vampire und düsteren Monstern erleben wollt.

Ihr lasst lieber die Finger davon, wenn: ... bei euch eine konfuse Geschichte mit einigen spielerischen Patzern ein absolutes No-Go ist.

Was ist mit PlayStation Plus?

Sony hat die Gratis-Spiele für den März 2020 noch nicht enthüllt. Aber bei uns erfahrt ihr natürlich, was ihr euch aktuell herunterladen dürft.

Ist für euch in diesem Monat was dabei?