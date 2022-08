Xbox gamescom-Showcase: Infos zu Uhrzeit, Spielen und mehr

Die gamescom 2022 in Köln ist in vollem Gange und hat neben dem Showfloor, auf dem zahlreiche Titel anspielbar sind, wie gewohnt auch einige Events und Showcases zu bieten. Eröffnet wurde die Messe wie schon in den letzten Jahren mit der Opening Night Live, auf der bereits etliche Spiele präsentiert wurden.

Auch Microsoft wird auf der gamescom einen Xbox-Showcase veranstalten, allerdings anders, als ihr das normalerweise gewohnt seid. Denn statt einer komplett durchchoreographierten Show samt großer Reveals im Stile der E3-Pressekonferenzen, werden im gamescom-Showcase Entwickler-Teams bereits angekündigte Spiele ausführlicher vorstellen. Das Ganze wird per Stream live übertragen.

Alle Infos zum Xbox Showcase auf der gamescom

Datum: 25. August 2022

25. August 2022 Uhrzeit: 14 Uhr

14 Uhr Länge: Ca. 6 Stunden

Wo kann ich den Stream verfolgen? Unter anderem läuft der Stream auf dem offiziellen Xbox-Youtube-Kanal.

Was könnt ihr erwarten? Laut Microsoft wird es diverse Entwickler-Interviews sowie Gameplay-Präsentationen von mehreren Xbox-Titeln geben. Neben First-Party-Spielen von den Xbox Game Studios sollen dabei auch Titel von Third-Party-Publishern einen Auftritt bekommen.

Folgende Spiele sind für den Livestream bereits bestätigt:

Microsoft ist als einziger der drei Konsolenhersteller auf der gamescom vertreten und präsentiert dort im Publikumsbereich und zeichnet sich auf dem Stand im Publikumsbereich vor allem durch ein gutes Barrierefreiheits-Konzept aus. Mehr dazu lest ihr im Artikel von Melanie:

Alles zur gamescom 2022

Auch wir begleiten die Messe in Köln und liefern euch die wichtigsten News und Trailer zu den wichtigsten Spielen der gamescom. Noch bis Sonntag haben wir im Rahmen unserer FYNG gamescom-Woche auf unserem Twitch-Kanal Monsters and Explosions ein buntes Messeprogramm für euch geschnürt, hier auf GamePro.de findet ihr zudem Spielvorstellungen und Übersichten wie einen Überblick zu allen Spielen und Ankündigungen der ONL.