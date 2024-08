'Bleibt bei Spielen!': Xbox-Gamer entdecken McDonald's-Werbung auf dem Home-Screen und sind überhaupt nicht begeistert

Microsoft macht McDonald's-Werbung auf dem Xbox-Dashboard und das kommt gar nicht gut an.

Werbung auf dem Xbox-Dashboard gibt es schon eine ganze Weile. Aber normalerweise handelt es sich dabei um Spiele-Releases oder um Hinweise auf den Game Pass. Jetzt ist allerdings bei einigen Usern auch eine Werbung für den Junkfood-Hersteller McDonald's auf dem Homescreen aufgetaucht.

Das kommt bei den allermeisten Spieler*innen überhaupt nicht gut an, weil die Fastfood-Kette gar nichts mit Gaming zu tun hat. Sie fordern, dass Microsoft bei Spiele-Werbung bleibt.

Darum geht's: Leider können wir uns mittlerweile fast nirgendwo mehr vor Werbung retten. Das Marketing macht auch vor eurem Xbox-Dashboard nicht halt und bombardiert euch selbst auf dem Homescreen mit Anzeigen. Wie zum Beispiel dieser hier für McDonald's, die vielen Leuten gerade sauer aufstößt:

Link zum Twitter-Inhalt

Richtig neu ist das nicht, aber es sorgt immer wieder für Irritationen. 2023 wurde beispielsweise großflächig für Starfield geworben, wenn ihr eine Xbox Series X benutzt habt. In Spanien wird auf dem Homescreen der Xbox laut einem Twitter-User auch für den Streamingdienst HBO Max geworben und sogar zu Xbox 360-Zeiten waren in einigen Tabs der Konsole schon ziemlich viele Anzeigen zu sehen (via Eurogamer).

Die meisten Spieler*innen sind nicht begeistert: Sie ärgern sich vor allem darüber, dass wir hier mit einer Art von Werbung konfrontiert werden, die wirklich überhaupt nichts mehr mit Gaming oder der Xbox-Konsole zu tun hat. Während Streamingdienste zumindest noch über die Geräte genutzt werden können und Spiele-Marketing für fast alle in Ordnung ist, sieht es mit Fastfood dann doch nochmal ganz anders aus.

I remember when they said they were going to start running ads on their platform. I didn’t know it would be like this! I thought it was gonna be gaming related!!