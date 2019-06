Xbox One Elite Controller 2 - Controller-König bekommt einen Nachfolger

Der Xbox One Elite-Controller zählt zu den komfortabelsten und anpassungsfähigsten Gamepads, mit denen man spielen kann. Jetzt soll der Elite-Controller sogar noch "mehr Elite" werden. Zumindest laut Microsoft, die auf der E3 2019 den offiziellen Nachfolger zu dem beliebten Xbox One-Controller enthüllt haben.

Xbox One Elite-Controller Series 2: Endlich mit längerer Akkulaufzeit

Mehr Präzision, mehr Kontrolle, mehr Akku: Der neue Xbox One Elite Controller Series 2 soll alles besser machen als sein Vorgänger. Dafür soll er völlig runderneuert worden sein und die wenigen Kritikpunkte, die es am ersten Elite-Controller für die Xbox One gab, ausmerzen.

Das heißt vor allem, dass der neue Controller ohne klassische Batterien auskommt. Stattdessen bietet er einen wiederaufladbaren Akku. Der soll den Controller für satte 40 Stunden mit Strom versorgen.

Schaut euch den Trailer zum neuen Xbox One Elite-Controller an

Microsoft hat den neuen Elite-Controller auf der E3 2019 mit einem Trailer enthüllt:

Der neue Controller für die Xbox One kann bereits vorbestellt werden.

Diese News wird stetig aktualisiert.

Wie gefällt euch der neue Xbox One Elite-Controller?