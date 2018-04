Xbox One - Laut Microsoft die Konsole mit der stärksten Spielerbindung

Microsoft präsentiert die Unternehmenszahlen für das beendete dritte Quartal. In dem lief offenbar alles blendend: Insgesamt kann sich Microsoft dank dem Cloud-Service Azure über sehr gute Zahlen freuen, aber auch im Gaming-Bereich ist der Umsatz gestiegen. Das verdankt Microsoft vor allem Software-Einnahmen, die Verkaufszahlen der Xbox One veröffentlicht der Konzern schon seit Längerem nicht mehr.

Xbox-Geschäft verzeichnet Umsatz-Zuwachs von 18 %

Im vergangenen Quartal, das bis zum 31. März angedauert hat, ist der Gaming-Umsatz von Microsoft um 18 Prozent beziehungsweise 345 Millionen auf 2,25 Milliarden US-Dollar angestiegen. Der Hauptteil der Einnahmen stammt aus den Bereichen Xbox-Software und Dienstleistungen. Beides zusammengefasst verzeichnete einen Zuwachs von starken 24 Prozent.

Bemerkenswerterweise stammt das Mehr an Software-Umsätzen in erster Linie aus der Stärke von Third Party-Spielen. Microsoft hat es also geschafft, trotz eines schmalen Lineups an exklusiven Xbox-Titeln ordentlich mit Software-Verkäufen zu verdienen. Außerdem sollen die aktiven Xbox Live-Nutzer um 13 Prozent auf mittlerweile 59 Millionen angestiegen sein.

Xbox One ist laut Microsoft die Konsole mit der stärksten Spielerbindung

Auf Microsofts Quartals-Konferenz sollte CEO Satya Nadella das starke Wachstum erklären (via DualShockers). Ihm zufolge liegt dem Erfolg zugrunde, dass die Xbox One den Marktführer darstelle, wenn es um Player Engagement gehe. Damit ist die Spielerbindung gemeint, also dass die Xbox One viele Fans hat, die sie regelmäßig, lange und aktiv nutzen. Das komme Microsoft zugute und biete noch viele Möglichkeiten für mehr Wachstum.

Glaubt ihr auch, dass die Xbox One die Konsole mit der stärksten Spielerbindung ist?