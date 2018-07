Es ist sicher keine Überraschung, dass Microsoft auch in diesem Jahr auf der Gamescom vertreten sein wird. Die Pressemitteilung, die jüngst in die E-Mail-Postfächer der Redaktion flatterte, ließ uns trotzdem aufhorchen.

Denn hier stellt Microsoft seine Pläne für die Messe vor, kündigt unter anderem eine Mixer-Booth, einen offiziellen Merchandise-Store, sowie den obligatorischen Stand an, auf dem ihr in diesem Jahr etwa Forza Horizon 4 und Ori and the Will of the Wisps zocken könnt.

Unser Interesse hat aber vor allem eine Zeile unter dem Bereich "Inside Xbox" geweckt. Denn am Dienstag, den 21. August 2018 um 16:30 Uhr wird es eine spezielle Show des mittlerweile etablierten Video-Formates geben, in der zahlreiche Neuigkeiten, weitere Überraschungen und - Achtung - "brandneue Xbox-Hardware" präsentiert werden sollen.

Bleibt die Frage: Um was handelt es sich bei der ominösen neuen Hardware? Ein neues, noch schlankeres, Modell der Xbox? Oder eine neue Version des Elite-Controllers, von der ja bereits Anfang des Jahres verwaschene Bilder aufgetaucht waren?

Noch wissen wir es nicht, die Aufklärung erfolgt dann spätestens am 21. August.

Was meint ihr, was Microsoft auf der Gamescom präsentiert?