Das nächste System-Update für die Xbox One steht vor der Tür. Bevor es an alle Nutzer von Microsofts Konsole ausgerollt wird, bekommen Teilnehmer des Xbox Insider-Programms die Möglichkeit, die neuen Features zu testen.

Komplett neue Funktionen oder tiefgreifende Änderungen solltet ihr zwar nicht erwarten, dafür gibt es aber einiges an Feintuning und Streamlining an diversen Features der Konsole.

Game Pass Quest Verbesserungen & mehr

Es geht mit den kürzliche eingeführten Game Pass Quests los. Diese sollen nach dem Update noch leichter und direkt über das Dashboard zu erreichen sein.

Nachrichten: Außerdem wird es eine Möglichkeit geben, "erwünschte" Nachrichten (also von Freunden und Bekannten) in das eigene "normale" Nachrichtenfach laufen zu lassen. Nachrichten von unbekannten Spielern oder gar Trollen wandern dagegen in ein neues Tab mit dem Titel "Messages Requests".

Mini-Keyboard: Viele Spieler haben anscheinend Feedback zur Onscreen-Tastatur auf der Xbox One gegeben und Schwierigkeiten bei der Benutzung gemeldet, deswegen probiert Microsoft im neuen Update eine neue Mini-Tastatur aus.

Weitere Neuerungen

Die Möglichkeit, das System neuzustarten, wird dem Power Center der Konsole hinzugefügt.

Wenn euer Festplattenspeicher voll ist und ihr ein neues Spiel/eine neue App installieren wollt, bekommt ihr Vorschläge für zu löschende Titel.

Der One Guide-Knopf der Media Remote-Fernbedienung kann neu programmiert werden, um euch direkt zu eurer Lieblings-App zu bringen.

Wann erscheint das Update? Ein genaues Datum, wann das Update an Insider-Teilnehmer ausgerollt wird, gibt es bislang nicht, es wird aber wahrscheinlich innerhalb der nächsten Wochen passieren.

Seid ihr im Insider-Programm der Xbox?