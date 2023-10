Xbox Series X|S und Xbox One haben ein Update erhalten und nur wenige von euch können eine geheime Funktion nutzen – zählt ihr dazu?

Microsoft hat ein neues Software-Update für die Xbox-Konsolen veröffentlicht.

Gegen Ende dieses Jahres ist das Aktualisierungsbestreben von Microsoft offenbar groß. Vor knapp einem Monat wurde auf ein neues Video-Speichersystem umgestellt, davor gab es einen umgestalteten Home-Bildschirm.

In der jüngst ausgerollten Firmware-Version könnt ihr nun Tastaturbefehle mit eurem Xbox-Controller nutzen und, sofern ihr zu einem erlesenen Kreis gehört, komfortabler Partys mit Freunden öffnen.

Tastatur-Mapping auf dem Controller

Mit nur 658 Megabyte ist das Update des Xbox-Betriebssystems auf Version 10.0.25398.2538 vergleichsweise klein, was wohl daran liegen dürfte, dass sich die Neuerungen auf den ersten Blick in Grenzen halten.

Am wichtigsten ist wohl die Möglichkeit, Tastatureingaben auf den Xbox Elite Series 2-Controller und den Xbox Adaptive-Controller zu legen.

Damit sollen Spiele mit Tastatur-Support, zum Beispiel Online-Titel, zugänglicher werden, unter anderem dadurch, dass einzelne Funktionen bei Bedarf sofort aufgerufen werden können.

Zu finden ist die Einstellung unter:

Geräte & Verbindungen

Controller und Headsets

Konfigurieren

Euer gewähltes Profil

Zuordnung

Schlüssel

Alle Anzeigen

Jeder Knopf und Schalter der beiden Controller kann mit einer x-beliebigen Tastureingabe verknüpft werden. (Bildquelle: Xbox Wire)

Spielt ihr Multiplayer-Titel könnt ihr euch unter Umständen sogar einen kleinen Vorteil verschaffen: In Spielen wie Sea of Thieves ist es beispielsweise möglich, bestimmte Waffen oder Werkzeuge (etwa die Schaufel) auf eine Extra-Taste zu legen. Mit der neuen Funktion könnten sie dann umgehend mit einer Rücktaste am Elite-Controller in die virtuellen Hände genommen werden.

Aber keine Sorge, falls ihr Call of Duty, Fortnite und Co. spielt: In den allermeisten kompetitiven Online-Shootern müsst ihr euch vor der Spielersuche auf ein Eingabegerät festlegen. Tastaturbefehle sollten also nicht zusätzlich zu Controller-Eingaben genutzt werden können.

Wie ihr kostengünstig zum Xbox Elite mit speziellen SCUF-Paddles kommt, erfahrt ihr hier:

Weitere Anpassungen im Überblick

Neben dem neuen Controller-Mapping-Menü hat Microsoft auch noch an zwei weiteren Stellen nachjustiert:

Ihr könnt jetzt Xbox-Aufnahmen ganz leicht in Microsoft Clipchamp importieren und auf dem PC editieren . Clipchamp ist ein einfaches Schnittprogramm, das in Windows 11 integriert wurde.

Clipchamp ist ein einfaches Schnittprogramm, das in Windows 11 integriert wurde. Die Datenschutz-Einstellung beim Teilen von Diagnose-Daten ist künftig Account-gebunden und musst nicht mehr für jedes einzelne Gerät festgelegt werden. Hier könnt ihr sie festlegen: Einstellungen Konto Datenschutz & Online-Sicherheit Datensammlung



Im Rahmen unseres Tech-Events haben wir uns übrigens mit der Frage auseinandergesetzt, ob es schon jetzt Pro-Versionen von Xbox Series X und PS5 bräuchte:

52:34 PS5 und Xbox Series: Braucht es jetzt schon eine Pro-Version?

Experimentelles Feature für wenige Personen

Neben den genannten Änderungen, die für alle Xbox-Spieler*innen zugänglich sind, kommt eine kleine, zufällig ausgewählte Gruppe auch noch in den Genuss einer weiteren Funktion, die für mehr Komfort auf Xbox Live sorgen soll:

Laut den offiziellen Patch Notes soll es von eurer Profil-Seite aus möglich sein, Freunden bei einem Spiel beizutreten und sie gleichzeitig in eine Party einzuladen.

Es würden damit ein paar Klicks entfallen und hey, umso schneller wir zum Zocken kommen, umso besser! Wir konnten die Funktion bei uns jedoch nicht entdecken, wir hatten also kein Glück bei der Feature-Vergabe.

Aber ihr vielleicht? Könnt ihr die neue Funktion schon verwenden?