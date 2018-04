Microsoft hat mit der Xbox One X das aktuell stärkste Pferd im Rennen, wenn wir uns die Konsolen-Landschaft anschauen. Im Hinblick auf die Zukunft wurde bereits gemutmaßt, ob Microsoft überhaupt noch eine Nachfolge-Konsole auf den Markt bringt oder ob das Unternehmen bald komplett auf Streaming und die Cloud setzt.

Jetzt sieht es ganz danach aus, als plane Microsoft eine Mischung aus beidem: Angeblich soll eine Nachfolge-Konsole bereits in der Entwicklung sein, während Streaming gleichzeitig an Bedeutung gewinnt und stärker im Mittelpunkt steht.

Große Investitionen: Microsoft setzt voll und ganz auf Gaming

Thurott berichtet, dass es Microsoft ernst damit sei, die eigene Gaming-Sparte auf Vordermann zu bringen und auszubauen. Dazu investiere das Unternehmen aktuell massiv in die Entwicklung von Inhalten und Spielen. Auch der Microsoft-Auftritt auf der E3 2018 wurde im Vergleich zu den Vorjahren deutlich erweitert, was dazu natürlich passt.

Xbox One:

Microsoft will starke Exklusivtitel wie God of War, braucht aber mehr Zeit

Microsoft arbeitet angeblich bereits an neuer Konsole

Aber nicht nur auf der Software-Seite will Microsoft mehr tun: Laut dem Thurott-Bericht befindet sich bereits eine neue Konsole in der Entwicklung, was nicht allzu überraschend wirkt. Dazu werde aktuell ein GDDR6-Spezialist gesucht und die nächste Xbox soll auch wieder abwärtskompatibel sein.

Es dürfte allerdings noch eine ganze Weile dauern, bis die nächste Microsoft-Konsole erscheint: Im Bericht ist von den nächsten drei Jahren die Rede, Microsoft habe dank der Xbox One X aber natürlich keine Eile.

Streaming wird wichtiger, soll Konsolen aber nicht obsolet machen

Die nächste Xbox sei auf Streaming ausgelegt und soll dafür tief integrierte Möglichkeiten bieten. Aber auch wenn Streaming immer wichtiger wird, geht Thurott davon aus, dass wir es trotzdem noch eine ganze Weile mit klassischen Heim-Konsolen zu tun bekommen. Allerdings könnten immer mehr einzelne Teile von Spielen in die Cloud ausgelagert und gestreamt werden. Uns soll also kein abrupter Wechsel zum hundertprozentigen Streaming bevorstehen, sondern eher ein sanfter Übergang.

Xbox One X:

Microsoft verspricht "positive Veränderungen" für die E3 2018

Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, müssen wir aber wohl noch eine ganze Weile warten, bis sich die Investitionen auszahlen und bis Microsoft eine neue Konsole bringt.

Was erhofft ihr euch von Microsofts E3-Präsentation?

