God of War heimst aktuell Bestwertungen ein. Auch wir haben dem PS4-Exklusivtitel in unserem Test bescheinigt, den Spagat zwischen notwendigen Neuerungen und dem alten, beliebten God of War-Gefühl zu meistern. Währenddessen schauen Xbox One-Besitzer in die Röhre: Es gibt kein vergleichbares First Party-Spiel für Microsofts Konsole. Das ist dem Xbox-Chef aber offenbar durchaus bewusst. Phil Spencer stimmt einigen Punkten der Kritik an Microsoft zu und gelobt Besserung. Das dauere allerdings seine Zeit.

Microsoft will sein First Party-Lineup ausbauen

In einem Tweet von Ryan McCaffrey heißt es, Xbox-Fans würden sehnsüchtig darauf warten, ein exklusives Meisterwerk vom Format eines God of War feiern zu können. Allerdings habe Sony auch zehn Jahre gebraucht, um an diesen Punkt zu gelangen. Microsoft könne mit der Xbox-Familie durchaus ähnliches erreichen, das dauere aber seine Zeit.

Phil Spencer stimmt dem offenbar weitestgehend zu und erklärt in einem Antwort-Tweet Folgendes:

"Unsere Hardware hat Zeit gebraucht, Service/Plattform/Abwärtskompatibilität hat Zeit gebraucht, und unser 1P [First Party-Lineup] weiter auszubauen wird auch Zeit brauchen. Ein hochqualitatives und diverses 1P [First Party-Lineup] (ja, mit Singleplayer), das auf die richtige Art und Weise aufgebaut wurde, ist unser Ziel und das, was unsere Kunden verdienen. Wir können ähnliche Resultate wie das erzielen, was wir bei Hardware und Plattform gesehen haben."

Our hardware took time, our service/platform/BC took time and continuing to grow our 1P will take time. A high quality and diverse 1P (yes, with SP) built the right way is our goal and what our customers deserve. We can have similar results to what we've seen in hw and platform. — Phil Spencer (@XboxP3) April 13, 2018

God of War - Meinung:

Atreus ist der beste KI-Begleiter, den ich je hatte

Phil Spencer glaubt an fotorealistische Grafik in 10 Jahren

In einigen weiteren Tweets hat der Xbox-Chef unter anderem verlauten lassen, dass Microsoft durch den Launch der Xbox One X viel gelernt habe. Das Feedback von Gamern und Entwicklern beeinflusse auch die zukünftigen Pläne.

I'm always learning, it's key for me. I've learned a ton from the response to X from gamers and studios, trust me that this learning is impacting our future plans. — Phil Spencer (@XboxP3) April 12, 2018

Eine der größten Herausforderungen bestehe unter anderem darin, die Community nicht zu stark durch unterschiedliche Hardware zu spalten. Außerdem geht Phil Spencer davon aus, dass wir in den nächsten zehn Jahren tatsächlich fotorealistische Grafik bewundern können.

Yea, 10 years is reasonable. There are scenes today where the average viewer would be hard pressed to differentiate. Animation and lighting are still ways off for real time realism in a scene in my view. — Phil Spencer (@XboxP3) April 12, 2018

Phil Spencer gibt außerdem zu Protokoll, dass mit dem Game Pass experimentiert werden soll. Dabei wolle Microsoft aber auch respektieren, dass die Nutzer für das Abo bezahlen.

I agree that Gamepass opens up areas for experimentation that are difficult in a full priced world. We are pursuing this. Difference with TV is it's perceived as free so viewers are kind of used to the "pilot" idea. People pay for XGP, I want to respect that. — Phil Spencer (@XboxP3) April 12, 2018

Was haltet ihr von den Äußerungen des Xbox-Chefs Phil Spencer?