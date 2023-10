Xbox Partner Preview: Alle wichtigen Ankündigungen und Trailer des Showcase in der Übersicht

Etwas überraschend hatte Microsoft am vergangenen Montag ein neues Showcase-Format angekündigt. Beim "Partner Preview" liegt der Fokus auf neuen Trailern und Gameplay-Sequenzen zu Spielen von Third Party-Publishern.

Und von denen gab es dann auch in dem knapp halbstündigen Showcase einige zu sehen. Wir haben nachfolgend alle wichtigen Ankündigungen und Trailer für euch aufgelistet.

Finaler Launch-Trailer für Alan Wake 2

Alan Wake 2 erscheint bereits in dieser Woche, auf dem Partner Preview-Showcase feierte der Launch-Trailer zum Mystery-Adventure seine Premiere. Darin ist unter anderem Gameplay mit dem neuen Character Saga zu sehen.

Release: 27. Oktober 2023

1:55 Alan Wake 2: Der finale Trailer zum Launch am Freitag ist da!

Ark Survival Ascended zeigt erste Gameplay-Szenen

Ark Survival Ascended ist ein Unreal Engine 5-Remake des populären Dino-Survivalspiels Ark: Survival Evolved. Auf dem Showcase gab es erste Gameplay-Impressionen und einen ausgiebigen Blick auf die deutlich schickere Technik des Spiels.

Release: 26. Oktober 2023 (PC), November (PS5, Xbox Series X/S)

2:18 Ark Survival Ascended: Gameplay-Trailer zum Remake des Dino-Survival-Spiels

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater präsentiert erstes In-Engine-Material aus dem Remake

Und noch ein Remake: Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ist eine Neuauflage des beliebten Metal Gear Solid 3 und setzt dabei vor allem auf eine optimierte Technik. Nach dem Ankündigungs-Render-Trailer wurden auf dem Showcase erste "echte" In-Engine-Footage präsentiert.

Release: 2024

1:39 Metal Gear Solid Delta: Snake Eater zeigt erstes Ingame-Material

Like a Dragon: Infinite Wealth hat offenbar auch Animal Crossing-Elemente

Dass Like a Dragon: Infinite Wealth ein ziemlich abgefahrenes Spiel werden wird, dürfte schon vor dem Partner Preview-Event klar gewesen sein. Der neue Trailer zeigt aber einmal mehr den augenzwinkernden Charakter des Spiels, denn in der Dondoko Island-Nebenaktivität müssen wir ein Resort aufbauen, was zumindest bei uns starke Animal Crossing-Vibes ausgelöst hat.

Release: 26. Januar 2024

3:40 Like a Dragon: Infinite Wealth wird auf Dondoko Island zum Animal Crossing-Verschnitt

Dungeons of Hinterberg: Neue Gameplay-Szenen zum Action-RPG

In Dungeons of Hinterberg pilgern wir als Abenteurer in eine österreichische Kleinstadt, in der magische Wegen und die namensgebenden Dungeons aufgetaucht sind. Der Titel ist ein ungewöhnlicher Mix aus Action-Rollenspiel und Social Sim und bekam auf dem Partner-Preview-Showcase einen Auftritt in Form neuer Gameplay-Szenen.

Release: 2024

2:27 Dungeons of Hinterberg zeigt mehr vom Persona-mäßigen Social-Gameplay

The Finals bekommt überraschend eine Open Beta – und das quasi sofort

Um den Free2Play-Shooter The Finals war es in der letzten Zeit ziemlich ruhig geworden, dabei hat die Ballerei, in dem komplette Level in Schutt und Asche gelegt werden können, enormes Potenzial. Auf dem Showcase wurde überraschend eine Open Beta angekündigt, die schon am 26. Oktober starten wird – wer mag, kann den Titel also zeitnah ausprobieren.

Release: 2023

1:55 The Finals: Der Zerstörungs-Shooter bekommt überraschend eine Open Beta und das quasi sofort

Weitere Ankündigungen des Partner Preview-Showcase im Kurzüberblick

Es gab neues Gameplay-Material zu RoboCop: Rogue City zu sehen. (Release: 2. November)

Still Wakes the Deep: Der Horror-Titel zeigte eine kurze und sehr atmosphärische Gameplay-Sequenz auf der düsteren Bohrinsel

Spirit of the North bekommt einen Nachfolger, in wir die Kontrolle über einen Fuchs übernehmen (Release: Noch nicht bekannt)

Ikaro: Will Not Die wurde angekündigt. In dem schnellen Action-Adventure mit Roguelite-Elementen bewegt ihr euch durch eine futursistische Stadt. (Release: Noch nicht bekannt)

Das Aufbauspiel Manor Lords hat einen Release-Termin: Am 26. April 2026 erscheint der Titel für den PC, die Konsolenumsetzung folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Was ist mit First Party-Spielen? Titel aus den hauseigenen Xbox Game Studios gab es auf dem Partner Preview-Event nicht zu sehen, wie vorab auch angekündigt war. Neuigkeiten zu Spielen wie Hellblade 2 oder Fable wird sich Microsoft vermutlich für einen eigenen, "großen" Showcase aufheben.

Wie hat euch die erste Ausgabe des Partner Preview-Showcases gefallen?