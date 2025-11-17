Xbox-Showcase angekündigt: Noch in dieser Woche zeigt Microsoft bei der Partner Preview neue Spiele

Microsoft hat eine neue Ausgabe des Partner Preview-Showcase angekündigt. Wie schon in den bisherigen Showcases dieser Art werden darin Updates und Neuankündigungen von Third Party-Publishern gezeigt. Die wichtigsten Eckdaten stehen bereits fest.
Die wichtigsten Infos zum Xbox-November-Showcase
- Xbox Partner Preview
- Datum: 20. November 2025
- Uhrzeit: 19:00 Uhr deutscher Zeit
- Dauer: nicht bekannt
Hier könnt ihr den Partner Preview-Showcase sehen: Wie gehabt könnt ihr den Showcase auf den offiziellen Xbox-Youtube- und Twitch-Kanälen live mitverfolgen.
Das erwartet euch auf dem Partner Preview-Showcase
Wie schon erwähnt, werden auf dem Showcase keine Spiele aus den hauseigenen Xbox Game Studios auftauchen – erwartet also beispielsweise keine neuen Infos zur Forza Horizon 6.
Stattdessen werden Updates und Neuankündigungen von Publishern und Studios im Fokus stehen, die mit Microsoft zusammenarbeiten. Drei Spiele werden in der offiziellen Ankündigung des Showcases bereits explizit genannt:
Zu allen drei Titeln wird es neues Material zu sehen geben, bei Reanimal spricht die Pressemitteilung beispielsweise von einem "fresh look" auf das neue Horrorspiel der Little Nightmares-Macher, zu dem ihr unten einen Trailer sehen könnt.
Darüber hinaus wird es auch komplett neue Spiele zu sehen geben. Um welche es sich dabei handelt, verrät die Ankündigung wenig überraschend noch nicht.
Microsoft veranstaltet die Partner Preview-Showcases seit knapp zwei Jahren. Die Ausgabe im November 2025 ist die insgesamt vierte dieses Formats, die letzte fand im Oktober 2024 statt. Themen damals waren unter anderem die zweite Erweiterung für Alan Wake 2 sowie das Horrorspiel Cronos: The New Dawn.
Freut ihr euch auf den Partner Preview-Showcase? Und welche Spiele hofft ihr dort außerdem zu sehen?
