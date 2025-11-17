Fallout-Serie: Die Vault-Tec-Nummer aus der Serie könnt ihr wirklich anrufen - und kurz vor Staffel 2 wurde klammheimlich die Nachricht ausgetauscht

Hinter der Vault-Tec-Nummer aus der Fallout-Serie steckt wohl ein kleiner Hinweis auf Staffel 2.

Die erste Staffel der Fallout-Serie hatte bereits so einige mehr oder weniger versteckte Easter Eggs. Eine der beunruhigendsten war aber ziemlich sicher eine Telefonnummer in Folge 6, die ihr tatsächlich anrufen konntet. Wählt ihr die Nummer jetzt, werdet ihr aber von einer ganz anderen Nachricht begrüßt.

Versteckte Fallout-Nachricht kommt mit einer bekannten Stimme

Vielleicht erinnert ihr euch noch: In Folge 6 der ersten Staffel hat Cooper Howard in einem Rückblick einen Werbespot für Vault Tec aufgenommen. Dabei wurde auch eine Telefonnummer eingeblendet, mit der man sich angeblich einen Platz in einem der Bunker reservieren konnte.



Habt ihr die Nummer 213-25-VAULT (oder auch 213-258-82858) aber tatsächlich angerufen, wurde eine Nachricht abgespielt, in der ihr einfach nur einen Mann für 16 Sekunden panisch schreien hört. Yikes.

2:38 Fallout: Im neuen Trailer stecken so viele Enthüllungen, dass wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen

Autoplay

Zumindest war es bislang so. Die Nummer existiert noch immer, aber wie aufmerksame Fans entdeckt haben, spielt sie kurz vor dem Start von Staffel 2 eine sehr andere Nachricht ab. Anstelle von Schreien ist hier nämlich die Stimme von Bud Askins zu hören, dem Senior Junior Vice President von Vault-Tec und Aufseher von Vault 31 (auch wenn er hier nur noch ein Gehirn auf Rädern ist).

Viel positiver ist die Nachricht allerdings auch nicht. Sie fängt zwar harmlos an, wird dann aber ziemlich schnell sehr ... nun, Fallout-typisch eben. Hier könnt ihr sie euch anhören:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Hi, ich bin Bud Askins! Sie kennen Vault-Tec vermutlich als die Marke, der sie im Falle eines immer wahrscheinlicher werdenden weltweiten Atomkriegs trauen können ... [Statik, vermutlich Schreie, unbekannte rhythmische Geräusche]

Die Nachricht selbst klingt nach einer standardisierten Bandansage, viel interessanter sind aber natürlich die Geräusche, die am Ende folgen. Es ist schwer, hier genaue Details herauszuhören, aber der offizielle Instagram-Account der Fallout-Serie könnte einen zusätzlichen Hinweis geliefert haben.

Vor ein paar Tagen wurde hier nämlich ein Foto einer Werbetafel gepostet, die ebenfalls dazu aufruft, die Telefonnummer zu wählen – oder einfach zu schreien.

Joes Kakerlaken-Rennen voraus. Schreit oder ruft an unter 213-25-VAULT

Der Post verrät außerdem, dass die Werbetafel auf dem Weg nach Goodsprings zu sehen sein soll – einem Örtchen, das auch aus Fallout New Vegas nur zu gut bekannt ist. Unter der Telefonnummer soll es dann mehr Hinweise zu den RAD-Kakerlaken-Rennen geben.

Zugegeben, diese Infos bekommen wir in der Nachricht nicht wirklich, RAD-Kakerlaken könnten aber zumindest die Geräusche am Ende erklären. Und vielleicht erwartet uns ein solches Rennen dann tatsächlich in Staffel 2.

Was sagt ihr zu der neuen Nachricht, habt ihr Theorien, was dahinterstecken könnte?