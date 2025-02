"Wir wollen ehrlich und transparent sein" - Xbox führt überfällige Änderung bei Showcases ein, über die sich PS5-Fans freuen dürfen

Auf Xbox-Showcases sollen bald auch PS5-Logos gezeigt werden, wenn ein Spiel auch für die Sony-Konsole erscheint.

Microsoft ist bezüglich PS5-Portierungen weiter auf dem Vormarsch. Mit Forza Horizon 5 dürfen sich PlayStation-Fans bald auf einen echten Racing-Hochkaräter freuen, der es auf die PS5 schafft – und noch jede Menge weitere Xbox-Titel sollen folgen.

Dass sich Microsoft auch für andere Plattformen öffnet, wird bald nun auch endlich in den Showcases und Livestreams des Unternehmens deutlich.

PS5- und Nintendo Switch-Logos in zukünftigen Microsoft-Showcases sollen für mehr Transparenz sorgen

Keine Verwirrung um Plattformen mehr: Denn wie Xbox-Boss Phil Spencer in einem aktuellen Interview mit XboxEra verrät, sollen in zukünftigen Livestreams und Showcases von Microsoft endlich auch Spiele mit entsprechenden Logos in den Trailern gekennzeichnet werden, wenn sie für die PS5 oder Nintendo Switch (2) erscheinen.

Sprich: In zukünftigen Trailern wird nun auch das PlayStation- oder Switch-Logo zu sehen sein, damit ihr sofort sämtliche Plattformen im Blick habt, für die ein Titel geplant ist. Damit wolle Microsoft laut Spencer "ehrlich und transparent" darüber sein, für welche Plattformen Spiele verschickt werden.

Wie der Xbox-Chef im gleichen Atemzug verrät, habe das Unternehmen diese Änderung sogar bereits für seinen Juni 2024-Showcase in Betracht gezogen, konnte aufgrund fehlender Assets entsprechende Logos aber nicht zeigen. Denn falls ihr euch nicht mehr erinnert: Kurz nach dem Event wurde DOOM: The Dark Ages ebenfalls für die PS5 bestätigt.

Forza Horizon 5 für PS5 angekündigt

Mit Forza Horizon 5 schafft es ein Titel aus einer weiteren geschichtsträchtigen Microsoft-Marke auf die PS5. Der Arcade-Racer soll im Frühjahr 2025 für die Sony-Konsole auf den Markt kommen. Einen ersten Vorgeschmack liefert euch der untere Trailer:

1:57 Forza Horizon 5 - Launch-Trailer stimmt auf Rennspiel-Action in Mexiko ein - Launch-Trailer stimmt auf Rennspiel-Action in Mexiko ein

Daneben sollen laut Microsoft demnächst auch Age of Mythology Retold, Age of Empires II: Definitive Edition, Indiana Jones und der große Kreis sowie Doom: The Dark Ages für die PS5 erscheinen.

Darüber hinaus brodelt es kräftig in der Gerüchteküche: Auch Hochkaräter wie Fable, die Gears of War Ultimate-Edition und Starfield sollen auf der PlayStation 5 landen. Dies ist allerdings bislang nicht offiziell bestätigt. Jedoch ist in Sachen "Microsoft-Titel auf der PlayStation" alles möglich, laut Phil Spencer gibt es bei PS5-Portierungen "keine rote Linie".

Was sagt ihr zur angekündigten Änderung?