PS4 und Xbox One blicken mittlerweile schon auf eine längere, erfolgreiche Geschichte zurück. Dass irgendwann eine neue Konsolengeneration folgt, war klar und in letzter Zeit immer wieder im Gespräch. Titel wie The Elder Scrolls 6 sollen für die nächsten Konsolen erscheinen, die Geräte selbst wurden aber noch gar nicht offiziell angekündigt.

Es kann aber wohl nicht mehr allzu lange dauern, bis das passiert. Zumindest, wenn die Gerüchte und Prophezeiungen Recht behalten. Marktanalyst Michael Pachter stellt jetzt zum Beispiel eine neue Prognose an, der zufolge Microsoft die bisher Xbox Scarlett genannte Konsole noch vor Sonys PS5 auf den Markt bringen will.

Microsoft will Sony mit Next Gen-Konsole zuvorkommen

Michael Pachter scheint sich seiner Sache sehr sicher zu sein. Gegenüber GamingBolt erklärt er Folgendes:

"Ich bin sicher, dass Microsoft zuerst launchen will und ich bin mir genauso sicher, dass die neue Xbox abwärtskompatibel sein wird, mit jeglicher Xbox One X-Software."

Auch zu Aussagen über einen genaueren Zeitrahmen lässt sich der Marktanalyst hinreißen.

Erscheint die neue Xbox noch vor 2020?

Michael Pachter schätzt, dass Microsoft das Jahr 2020 anpeilt, um die nächste Xbox zu veröffentlichen. Allerdings sei es auch gut möglich, dass das früher passiere, wenn Sony 2020 die PS5 auf den Markt bringt.

"Ich stimme zu, dass das für Xbox One X-Käufer hart ist, aber sie sollten wissen, dass nach 4 Jahren im Zyklus eine neue kommt. Meine Schätzung ist, dass Microsoft 2020 launchen will, aber wenn sie denken, dass Sony es dann tut, werden sie früher starten."

Allzu unwahrscheinlich wirken die Aussagen nicht. 2020 wurde immer wieder als möglicher Release-Termin für die neuen Konsolen vermutet. Erneute Abwärtskompatibilität hat Xbox-Chef Phil Spencer sogar schon selbst angedeutet, das passt also ebenfalls. Über Framerate- und Auflösungs-Ziele gibt es ebenfalls schon Aussagen von ihm.

Was sagt ihr zu der Prognose und wann rechnet ihr mit der nächsten Konsolen-Generation?