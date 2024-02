Xbox enthüllt den ersten schwebenden Controller und wir müssen schon sagen: Er sieht verdammt cool aus

Dieser Xbox Controller im Dune-Look schwebt einige Zentimeter über dem Boden.

Microsoft hat einen neuen Xbox Controller enthüllt, der in der Luft schwebt – klingt absurd, ist aber wahr. Zusammen mit einer Xbox Series S im Ornithopter-Design sind die beiden Hardware-Stücke Teil einer Kooperation, die den kommenden Release von Dune Part 2 feiern soll.

Dieser Xbox Controller schwebt und wir wollen ihn jetzt haben

Microsoft geht immer mal wieder Kooperationen ein, um limitierte Hardware zu großen Spielen oder Filmen rauszubringen: Sei es eine Xbox Series im Diablo 4-Design oder ein TMNT-Controller, der nach Pizza riecht.

Auch der neue Dune-Controller fällt eher durch sein Gimmick als seinen Look auf: Der Controller, oder besser gesagt sein Ständer, kann nämlich einige Zentimeter in der Luft schweben. Wie genau das aussieht, könnt ihr im X/Twitter-Post von Xbox ansehen. Auch die Series S samt Ornithopter-Ständer ist hier abgebildet:

Wie genau der Controller-Ständer schweben kann, verrät der Post leider nicht. Aber zumindest die Vermutung liegt nahe, dass es sich hier um ein System mit Magneten handelt, durch das sich der Ständer und die Sand-Basis voneinander "wegstoßen".

So oder so ist es eine witzige Idee, auch wenn sie natürlich keinen Einfluss auf die Funktion des Controllers haben dürfte, sondern rein kosmetischer Natur ist.

Wie kann ich den Controller bekommen?

Für alle, die sich jetzt in diesen Look verliebt haben, haben wir leider schlechte Nachrichten: Die Designs für die Xbox Series S und den Controller werden wir nämlich nie im freien Handel kaufen können. Stattdessen sind beide exklusiv in der Verlosung auf X/Twitter verfügbar. Das heißt, nur eine einzige Person wird der glückliche Gewinner der Dune-Collection sein.

Wollt ihr dennoch euer Glück versuchen, braucht ihr dafür einfach einen X/Twitter-Account und müsst folgende Schritte befolgen:

Folgt dem @xbox-Account

Retweetet den oben eingebundenen Beitrag zusammen mit dem Hashtag "#XboxDunePartTwoSweepstakes" (ohne Anführungszeichen)

Die Verlosung läuft noch bis zum 26. März 2024 um 5:00 Uhr morgens deutscher Zeit. Neben der Series S und dem Controller im Dune-Design, sowie den dazugehörigen Ständern sind übrigens auch ein weißer Standard-Xbox Controller und ein dreimonatiges Abo für Game Pass Ultimate Teil der Verlosung.

Was haltet ihr von diesem ungewöhnlichen Xbox-Controller: Cooles Design oder lahmes Gimmick?